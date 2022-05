Google Chat va réintroduire l’état d’inactivité

Google livre actuellement une bataille acharnée contre Microsoft, Slack et d’autres applications de communication sur le lieu de travail, d’autant plus que le télétravail et le travail hybride semblent avoir le vent en poupe.

Le statut « Inactif » apparaît après 5 minutes d’inactivité , selon 9to5Google . En 2020, Google a introduit « Absent » (désigné par un cercle vide) et « Ne pas déranger » (cercle rouge), permettant de montrer plus facilement ce que vous faites.

« Dans Google Chat sur le Web et Chat dans Gmail, vous verrez un badge d’horloge orange pour les utilisateurs qui ont été récemment actifs dans le Chat, mais qui ne le sont pas actuellement », explique la société. « Nous espérons que cela vous permettra de déterminer plus facilement le meilleur moment pour vous connecter avec vos collègues ».

Google Chat réintroduit une petite modification qui pourrait aider votre patron à savoir ce que vous faites et quand. Dans un article de blog , Google indique qu’il réintroduit l’état d’inactivité de Google Chat , signalé par une icône orange, apparemment pour qu’il soit plus facile de voir lequel de vos collègues est vraiment présent .