La série OPPO Reno 8 arrive le 23 mai en Chine

Après les rumeurs, OPPO a officiellement confirmé le lancement de la série Reno 8 en Chine le 23 mai, comme étant la prochaine gamme de smartphones 5G de milieu de gamme de la société et le successeur de la série Reno 7 de l’année dernière.

La société n’a pas révélé de détails sur les smartphones, mais d’après les rumeurs, il pourrait y avoir trois modèles, dont un avec le SoC Snapdragon 7 Gen 1 qui devrait être présenté le 20 mai. Si cela s’avère être vrai, alors le smartphone sera le premier à être alimenté par le nouveau processeur.

La série OPPO Reno 8 devrait avoir trois modèles différents — OPPO Reno 8, Reno 8 Pro, et Reno 8 SE. Les spécifications de ces trois modèles ont déjà fuité sur la toile.

Le Reno 8 Pro de OPPO sera doté d’un écran OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution full HD+ (2 412 × 1 080 pixels). Il sera alimenté par le processeur Dimensity 8100 — Max de MediaTek et embarquera une batterie d’une capacité de 4 500 mAh avec une charge rapide de 80 W. On devrait retrouver 8 Go de mémoire vie LPDDR5 avec 128 ou 256 Go de stockage interne (UFS 3.1) ou un modèle de 12 Go de RAM LPDDR5 avec 256 Go de stockage (UFS 3.1) Il devrait être lancé en trois options de couleur — Xiaoyao Green, Roaming Gray, et Dark Black.

Voici les spécifications complètes :

Écran : AMOLED Full HD+ 120 Hz de 6,7 pouces (2 412 × 1 080 pixels)

Processeur : Dimensity 8100, une puce octa-core (4 x 2,85 GHz A78 + 4 x 2,0 GHz A55) avec un GPU Mali-G510 MC6

8 Go de RAM (LPDDR5) avec 128 Go/256 Go de stockage (UFS 3.1), 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage

Android 12 avec ColorOS 12

Double SIM (nano + nano)

Capteur photo arrière de 50 mégapixels avec capteur Sony IMX766, OIS, objectif ultra-large de 8 mégapixels à 119°, capteur photo macro de 2 mégapixels

NPU : MariSilicon X

Caméra frontale de 32 mégapixels avec capteur Sony IMX709

Capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran

Haut-parleurs stéréo

7,34 mm d’épaisseur ; Poids : 183 g

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6,802.11 ax (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5)/GLONASS, NFC, USB Type-C

Batterie 4 500 mAh avec charge rapide SuperVOOC 80 W

OPPO Reno 8, l’entre-deux

Pour en venir au OPPO Reno 8, le smartphone sera doté d’un écran OLED Full HD+ E4 de 6,62 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’appareil sera alimenté par le processeur Snapdragon 7 Gen 1 de Qualcomm. Il embarquera une batterie d’une capacité de 4 500 mAh avec un support de la charge rapide de 80 W. Celui-ci sera disponible en trois couleurs — Slightly Drunk, Encounter Blue, et Night Tour Black.

Voici les spécifications complètes :

Écran : AMOLED Full HD+ de 6,62 pouces (2 400 x 1 080 pixels) avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz

Snapdragon 7 Gen 1 (4 x 2,36 GHz A710 + 4 x 1,8 GHz A510) avec GPU Adreno 662

6 Go/8 Go de RAM (LPDDR4X) avec 128 Go de stockage (UFS 3.1), 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage

Android 12 avec ColorOS 12

Caméra arrière de 50 mégapixels avec capteur IMX766, capteur photo ultra-large de 8 mégapixels, capteur photo macro de 2 mégapixels

NPU : MariSilicon X

Caméra frontale de 32 mégapixels

Capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran

7,57 mm d’épaisseur ; Poids : 188 g

Haut-parleurs stéréo

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6,802.11 ax (2,4 GHz + 5 GHz) 2 × 2 MIMO, Bluetooth 5.2, GPS (L1+L5 Dual Band) + GLONASS, USB

Type-C, NFC

Batterie 4 500 mAh avec charge rapide SuperVOOC 80 W

Le OPPO Reno 8 SE, le plus abordable

Le Reno 8 SE aura un écran OLED Full HD+ de 6,43 pouces, mais il supportera un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il serait alimenté par le SoC Dimensity 1300 de MediaTek et est alimenté par une batterie d’une capacité 4 500 mAh avec un support de charge rapide de 80 W. Il sera proposé en trois coloris — Slightly Drunk, Clear Sky Blue, et Night Tour Black.

Voici les spécifications complètes :