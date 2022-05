La Sonos Sub Mini, l’alternative tant attendue au Sonos Sub, dévoilée

Les systèmes audio sans fil de Sonos connectent les enceintes à travers un réseau Wi-Fi dans votre maison, ce qui leur permet de diffuser de la musique simultanément sur chaque enceinte connectée. Cela signifie que vous pouvez configurer un réseau Sonos comprenant au moins une enceinte dans chaque pièce, et vous pouvez même placer quelques enceintes connectées à l’extérieur, à condition de ne pas installer plus de 32 appareils sur un réseau Sonos.

En parallèle, Sonos propose une large gamme d’enceintes connectées que vous pouvez brancher sur votre réseau, mais la société a toujours vendu son seul et unique caisson de basses, appelé Sonos Sub, pour un montant d’environ 840 euros. C’était le prix que vous deviez payer pour ajouter un caisson de basses à votre réseau Sonos.

Mais, il semble que cela soit sur le point de changer très bientôt. Selon un rapport de The Verge, l’alternative tant attendue au Sonos Sub, provisoirement appelée Sonos Sub Mini, devrait bientôt arriver.

Elle devrait être proposée à un prix plus abordable, bien que l’on ne sache pas exactement quel sera ce prix ni dans combien de temps elle sera lancée. Pourtant, il y a une bonne raison de croire que le rapport est authentique, étant donné que The Verge a prédit avec précision la récente révélation de la Sonos Ray dans un rapport analogue en avril dernier.

Il n’y a pas de détails confirmés sur la Sonos Sub Mini, mais Reddit a spéculé que les prix pour un tel appareil pourraient probablement tomber dans la fourchette de 450 à 550 dollars. The Verge a déclaré dans son rapport qu’il a vu une image officielle de la prochaine Sonos Sub Mini et qu’elle ressemble exactement aux captures d’écran qui ont suscité les premières rumeurs en novembre 2021.

Une ressemblance à la Sonos Sub originale

À en juger par le rapport, la Sonos Sub Mini ressemble raisonnablement à la Sonos Sub originale, mais elle est beaucoup plus compacte. Comme le dit The Verge, l’appareil peut être décrit comme ayant une « forme de pilule », avec la même découpe au centre de son châssis qui apparaît également sur la Sonos Sub, beaucoup plus volumineuse et de forme rectangulaire. Pour l’instant, il n’y a pas d’autres détails concernant les caractéristiques et les capacités spécifiques, mais on peut légitimement penser qu’un subwoofer Sonos plus petit comprendra des composants moins puissants que celui de son prédécesseur.

The Verge a noté que le Sonos Sub Mini a déjà reçu le nom de code officiel de produit Sonos S37, ce qui signifie qu’elle est susceptible d’être annoncée dans un avenir proche, et étant donné la rapidité avec laquelle la Sonos Ray (S36) a été révélée, il est probable que cela arrive prochainement.