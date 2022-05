L’unité factice de l’iPhone 14 Pro Max révèle un grand changement de design

Au début du mois de mai, Google a révélé à quoi ressemblera son prochain grand smartphone lorsqu’il sera lancé plus tard cette année. Le Pixel 7 restera, heureusement, essentiellement le même que son prédécesseur, à l’exception de subtiles différences de conception avec les caméras à l’arrière. Dans le monde des smartphones qui évolue rapidement, s’en tenir au même design pour une génération est considéré comme imprudent par certains, délaissant la reconnaissance de la marque et la familiarité pour le sensationnel. Bien sûr, Apple s’est toujours tenue à l’écart des tendances des autres, et elle est restée fidèle à son design standard pendant trois ou quatre générations avant d’apporter de grands changements, et il semble qu’il soit temps que cela se produise.

Cela dit, l’iPhone 14 Pro Max continuera très probablement à ressembler à l’iPhone 13 Pro Max, même s’il abandonne finalement l’ancienne encoche pour autre chose. Les fuites concernant la série d’iPhone 14 abondent naturellement à l’heure actuelle — toutes non officielles, bien sûr. Alors que les spécifications internes semblent encore fluctuer, les changements les plus révélateurs semblent se trouver à l’extérieur, notamment sur la face avant de l’iPhone 14 Pro Max. Il semble qu’Apple soit enfin prête à dire au revoir à l’encoche qu’elle a lancée il y a une demi-décennie, mais on ne sait toujours pas si ce nouveau design est meilleur ou non.

La chaîne YouTube Unbox Therapy a acquis une unité factice de l’iPhone 14 Pro Max qui a été créée sur la base des spécifications et des rendus de CAO qui ont fuité au cours des dernières semaines et des derniers mois. Ces schémas sont censés être utilisés par les fabricants d’accessoires pour s’assurer que leurs étuis et autres produits s’adapteront à la prochaine série d’iPhone 14. Cependant, contrairement à la plupart des modèles factices, celui-ci est censé être réellement construit selon les spécifications, ce qui signifie également qu’il pèserait le même poids que le vrai modèle.

En termes de conception générale, l’iPhone 14 Pro Max ressemble beaucoup à l’iPhone 13 Pro Max de l’année dernière. Il semblerait même que son poids et sa largeur soient identiques. Cependant, un pied à coulisse numérique révèle que le prochain géant de la marque à la pomme croquée pourrait en fait être plus large et plus gros, bien que cela puisse ne pas avoir beaucoup d’importance dans les mains des utilisateurs. Le bloc de la caméra est sensiblement plus grand, et les capteurs photo eux-mêmes dépassent davantage de la surface.

La disposition des boutons, le logement de la carte SIM, les orifices des haut-parleurs et le port de chargement sont totalement identiques, mais avec des boutons légèrement plus gros — et, oui, il utilise toujours un port Lightning.

« Pilule et poinçon »

Bien qu’il soit difficile de le voir sur un appareil non fonctionnel, le plus grand changement visible sera, bien sûr, le passage à une découpe en forme de pilule côte à côte avec un poinçon plus standard, en supposant que les fuites sont exactes. Cela remplace l’encoche, dont la taille avait déjà été considérablement réduite sur les modèles de l’année dernière. Les bords de l’écran de l’iPhone 14 Pro Max sont également censés être plus fins, mais cela n’a peut-être rien à voir avec l’abandon de l’encoche. La décision aurait été prise en raison de la nécessité d’agrandir un peu la caméra frontale, ce qui aurait rendu l’encoche plus grande également.

Ce design « pilule et poinçon » serait exclusif à la gamme iPhone 14 Pro, laissant le modèle de base de l’iPhone 14 avec une ancienne encoche. Il est également curieux qu’Apple réduise, selon les rumeurs, le nombre de modèles d’iPhone qu’elle lancera, en abandonnant le « mini » cette année. Dans l’ensemble, l’iPhone 14 Pro Max ne semble pas offrir quelque chose de significatif pour que les utilisateurs le mettent à niveau, du moins en se basant uniquement sur le design. En revanche, l’intérieur de l’appareil pourrait être très différent, ce qui est typique de la stratégie d’Apple.