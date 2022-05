Le Galaxy Z Fold 4 pourrait se vanter d’améliorations majeures à la caméra

D’année en année, et même de mois en mois, le secteur du smartphone pliable devient de plus en plus concurrentiel. Samsung est le leader incontesté du marché pour le moment, mais étant donné que d’autres entreprises ont sorti d’impressionnants smartphones pliables cette année et que certains fabricants se préparent apparemment à sortir des versions raffinées de leurs anciens smartphones, le géant sud-coréen devra se battre davantage pour conserver sa position. La caméra est l’un des domaines qui ont besoin d’être améliorés et il semble que l’entreprise soit déjà sur le coup.

Nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles le Galaxy Z Fold 4 disposera d’une meilleure caméra que le Z Fold 3, qui comporte un capteur principal de 12 mégapixels, un module téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique 2x et un capteur ultra-large de 12 mégapixels. Le célèbre Ice Universe a maintenant révélé les spécifications exactes de la caméra du Galaxy Z Fold 4.

Selon l’informateur, le prochain smartphone Galaxy Z Fold sera doté d’un capteur photo principal de 50 mégapixels, d’un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un module téléobjectif de 12 mégapixels avec un zoom optique 3x.

La source ajoute qu’il s’agirait du meilleur téléobjectif 3x de Samsung à ce jour — encore meilleur que le capteur 3x du Galaxy S22 Ultra – et que cela pourrait faire du Galaxy Z Fold 4 l’un des meilleurs photophones de l’année, même si le S22 Ultra resterait le roi du zoom, étant donné qu’il dispose également d’un objectif périscope 10x.

Cela dit, il vaut mieux ne pas s’attendre à des changements spectaculaires. En effet, l’objectif numéro un de Samsung avec les smartphones pliables est la finesse et la facilité d’utilisation, et vous ne pouvez pas tout faire entrer dans un smartphone pliable de 260 grammes, donc des capteurs physiquement plus grands pourraient ne pas être une option pour le moment.

Pas une priorité la photo pour un smartphone pliable

Quoi qu’il en soit, il s’agit de spécifications de caméra décentes, et toutes les lacunes seraient corrigées par le logiciel.

D’après des rendus récemment divulgués, le Galaxy Z Fold 4 sera doté d’une matrice de caméra analogue à celle du Galaxy S22 Ultra, sans bosse, et pourrait présenter des écrans intérieur et extérieur légèrement plus larges. Selon des rapports antérieurs, le smartphone sera alimenté par le Snapdragon 8 Gen 1 Plus et il est peu probable qu’il ait un emplacement pour le S Pen. Samsung révélera vraisemblablement le smartphone en août aux côtés du Z Flip 4 et de ses prochaines smartwatches.