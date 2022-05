Starlink est désormais disponible dans 32 pays dans le monde entier

Le service Internet par satellite de SpaceX, Starlink, est désormais facilement accessible dans 32 pays du monde entier, a indiqué la société. Fait impressionnant, l’entreprise spatiale d’Elon Musk promet de livrer « immédiatement ». C’est différent du passé, lorsque des problèmes provoquaient le retard de leurs plats de service Internet.

Selon le message Twitter de Starlink, il est disponible dans la plupart des pays d’Europe, en Amérique du Nord et dans certaines parties de l’Amérique du Sud, ainsi qu’en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Inde. Le reste du monde, y compris l’Afrique, est marqué comme « coming soon », et il devrait être disponible en 2023.

L’entreprise couvre désormais 32 pays, contre 25 plus tôt cette année, lorsque SpaceX avait annoncé qu’elle n’en desservait que 25.

Starlink is now available in 32 countries around the world. People ordering from areas marked “available” will have their Starlink shipped immediately → https://t.co/slZbTmHdml pic.twitter.com/CecM1pkf5D —SpaceX (@SpaceX) May 13, 2022

Mais ce qui est le plus remarquable, c’est le nombre de pays dans lesquels SpaceX affirme pouvoir désormais expédier ses services aux clients immédiatement. En avril, Rest of World a indiqué que la majorité des utilisateurs de Starlink étaient basés en Amérique du Nord, le reste se trouvant en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Europe.

De nouveaux satellites envoyés

Le prix des kits a récemment augmenté et coûte 634 euros. Ils comprennent une antenne parabolique, un support, une alimentation électrique et un routeur Wi-Fi. Le prix du service est de 99 euros par mois. Les utilisateurs peuvent désormais ajouter une fonction de portabilité, qui leur permet d’emporter le kit en voyage, pour un coût supplémentaire.

Les équipes de SpaceX ont lâché une paire de fusées Falcon 9 durant le weekend dernier. Chacune d’entre elles transportait 53 satellites Internet Starlink qui ont été envoyés dans l’espace vendredi (13 mai) et samedi (14 mai). Le lancement de ces engins spatiaux s’inscrira dans la continuité des 19e et 20e missions de la société en 2022. Depuis janvier, SpaceX a été constant dans l’envoi d’au moins un satellite par semaine.