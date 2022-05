Apple va également commercialiser des AirPods USB-C et d’autres accessoires avec l’iPhone 15 USB-C

Il est fortement spéculé qu’Apple introduira enfin un iPhone avec un port USB Type-C en 2023 et de nouvelles preuves suggèrent que la décision est assez sérieuse.

Le dernier tweet du célèbre analyste d’Apple, Ming-Chi Kuo, révèle que même certains des accessoires Apple lancés en 2023 devraient abandonner le port Lightning au profit d’un port USB Type-C..

Selon le tweet de Kuo, les produits supportant le port Lightning comme les AirPods, le Magic Keyboard, le Trackpad, la souris et la batterie MagSafe seront également équipés d’un port USB Type-C « dans un avenir prévisible ». Alors que le tweet ne dit pas nécessairement 2023, nous nous attendons à ce que cela se produise aux côtés de l’iPhone 15, et peut-être, il ne sera pas le seul produit voyant ce changement significatif.

1. Portless iPhone may cause more problems due to current limitations of wireless technologies & the immature MagSafe ecosystem.

2. Other Lightning port products (e.g., AirPods, Magic Keyboard/Trackpad/Mouse, MagSafe Battery) would also switch to USB-C in the foreseeable future. https://t.co/KD14TgBmtr

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 15, 2022