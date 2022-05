L’iPhone 11 d’Apple pourrait être abandonné cette année après le lancement de l’iPhone 14

L’iPhone 11 pourrait risquer d’être abandonné suite au prochain lancement de l’iPhone 14. Le géant de Cupertino s’apprête à lancer l’iPhone 14 en septembre et, à ce moment-là, l’iPhone 11 sera considéré comme le modèle le plus ancien disponible sur les sites Web d’Apple.

Selon l’article de Screen Rant, les variantes Pro des différents modèles d’iPhone sont généralement celles qui sont abandonnées plus tôt que leurs homologues numérotés. À titre d’exemple, le site Web d’Apple ne vend plus l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 12 Pro à l’heure où vous lisez ces lignes.

L’iPhone 11 a été lancé avec l’iOS 13 et l’iOS 15.4.1 a été sa dernière mise à jour iOS prise en charge. La publication note que, étant donné son prix, l’iPhone 11 offre des vidéos de haute qualité et la possibilité de prendre des photos de grand-angle.

La source rapporte qu’une fois qu’Apple aura lancé l’iPhone 14, elle pourrait abandonner l’iPhone 11 peu après. Il a été noté que la raison derrière cette possibilité est qu’après un cycle de production de 3 ans, Apple abandonne généralement les modèles d’iPhone. À titre d’exemple, la publication a souligné comment l’iPhone 7 a été abandonné en 2019, trois ans après son lancement en 2016. La même chose s’est produite avec l’iPhone 8 après son lancement en septembre 2017 et plus tard son abandon en avril 2020.

L’iPhone XR a également été abandonné en 2021, ce qui suit la même chronologie après son lancement en 2018. Puisque l’iPhone 11 a été lancé pour la première fois en 2019, 2022 sera l’année où Apple abandonnera le modèle, selon le rapport.

Pas de MagSafe et 5G

L’iPhone SE a récemment été lancé par Apple au prix de 529 euros seulement avec un chipset A15 Bionic (le même que celui de la série iPhone 13) et une connectivité 5 G. Cela fait de l’appareil l’iPhone le plus abordable de la société à la vente. Heureusement, pour ceux qui ne veulent pas du petit modèle, l’iPhone 11 ne coûte que 50 euros de plus que l’iPhone SE et comprend déjà des mises à niveau, notamment une double caméra, un écran bord à bord et l’authentification Face ID parmi ses nombreuses mises à niveau.

Bien que les spécifications de l’iPhone 11 soient qualifiées de « puissantes », l’appareil ne dispose toujours pas de certaines des nouvelles fonctionnalités d’Apple comme le MagSafe et la 5G. Ces deux fonctionnalités ne sont disponibles que sur les modèles les plus récents d’Apple, à partir de l’iPhone 12.

Bien que cela puisse ne pas être apparent en raison de la disponibilité relative des stocks, Apple a également souffert de problèmes de logistique de la chaîne d’approvisionnement au milieu de la pandémie et des blocages de fabrication. Selon les dernières rumeurs, Apple s’attend à ce que les contraintes d’approvisionnement se poursuivent jusqu’au 3e trimestre de cette année.