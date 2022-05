La Pixel Watch utiliserait un vieux processeur Exynos

Google a finalement annoncé sa très attendue Pixel Watch, mais étant donné que l’appareil devrait être lancé plus tard cette année, le géant de la recherche a fourni peu ou pas d’informations en ce qui concerne le matériel.

Mais selon un rapport de 9to5Google, la puce qui permettrait à la Pixel Watch de voir le jour ne serait pas nécessairement quelque chose dont il faudrait se vanter. En effet, Google a décidé d’opter pour la puce Exynos 9110 dans sa Pixel Watch, une puce qui a été lancée pour la première fois par Samsung sur le modèle Galaxy Watch lancé en 2018. En d’autres termes, la puce qui équipe la Pixel Watch a près de 4 ans.

Il va sans dire que la puce la plus récente de Samsung offre de meilleures performances, et la société sud-coréenne elle-même a vanté les capacités du W920 (le successeur du 9110). Comme le note la source citée, la nouvelle puce offre une augmentation des performances du CPU allant jusqu’à 20 %, tandis que les performances graphiques sont dix fois meilleures, selon les spécifications de Samsung.

Au cas où vous vous demanderiez comment il se fait que Google ait décidé d’opter pour une puce aussi ancienne, la raison se résume probablement au début du projet.

La Pixel Watch n’est en aucun cas une idée nouvelle, et son développement a en fait commencé il y a longtemps. Donc, très probablement, la Pixel Watch a été terminée en 2018, et à ce moment-là, la puce Exynos 9110 était la dernière et la meilleure puce pour une smartwatch. Avec deux cœurs Cortex-A53 sur 10 nm, la Exynos 9110 n’est vraiment pas forcément une mauvaise idée. Avec l’anticipation d’une batterie de 300 mAh sur la prochaine montre, il devrait surpasser la dernière offre de Qualcomm (qui a quatre cœurs Cortex-A53 et un processus de 12 nm).

Une puce vieille, mais…

Inutile de dire qu’il reste à voir comment la Pixel Watch se sentira dans la vie réelle, mais une puce vieille de 4 ans n’est en aucun cas une bonne nouvelle pour quelqu’un qui s’attend à des performances de premier ordre. D’un autre côté, le modèle de seconde génération, s’il voit le jour, pourrait être équipé d’une puce beaucoup plus récente, bien que pour l’instant, même la montre originale ne dispose pas d’une date de sortie spécifique.

En dehors de cela, la Pixel Watch va incontestablement prospérer dans le domaine de la santé et du bien-être grâce aux inclusions logicielles de Fitbit, ainsi qu’aux smartphones Pixel de Google. La Pixel Watch devrait arriver avec les Pixel 7 et 7 Pro cet automne.

Lorsque la Pixel Watch arrivera sur le marché, Samsung aura lancé la Galaxy Watch 5.