On s’attend à ce que l’iPhone 15 abandonne le connecteur Lightning au profit de l’USB-C

C’est reparti. Il y a quelques jours, un informateur fiable, Ming-Chi Kuo, a déclaré qu’Apple pourrait remplacer son port Lightning propriétaire par un port USB-C à partir de l’iPhone 15 qui devrait sortir au second semestre 2023. Le weekend dernier, Mark Gurman de Bloomberg affirme qu’Apple est en train de tester les futurs modèles d’iPhone qui remplaceront le port Lightning par un port USB-C pour la recharge et les transferts de données.

Les sources de Gurman ont requis l’anonymat, car il s’agit d’une affaire privée. Son rapport confirme l’échéance de 2023 fixée par Kuo, car Gurman a souligné que tout changement apporté au port Lightning de l’iPhone n’aurait pas lieu avant 2023. Cela signifie que les consommateurs peuvent s’attendre à ce que chacun des quatre iPhone qui seront présentés plus tard dans l’année soit équipé du traditionnel port Lightning.

Le remplacement du port Lightning par la norme USB-C permettrait aux derniers modèles d’iPhone de rejoindre la plupart des modèles d’iPad et de Mac qui utilisent déjà l’USB-C. Une telle évolution simplifie la recharge et le transfert de données sur plusieurs gammes de produits.

Même avec ce changement, certains autres produits Apple utiliseront toujours le système propriétaire Lightning qui a fait ses débuts le 12 septembre 2012. La firme a remplacé l’adaptateur à 30 broches sur l’iPhone 5, l’iPod touch de 5e génération et l’iPod Nano de 7e génération. L’iPad de 4e génération et l’iPad mini ont été ajoutés à la liste des appareils Lightning en octobre 2012.

Le rapport de Gurman ajoute qu’Apple travaille également sur un adaptateur qui permettrait aux futurs iPhone de fonctionner avec des accessoires fabriqués pour le connecteur Lightning actuel. Les chargeurs USB-C sont un peu plus grands que l’adaptateur Lightning, et ils se chargent plus rapidement et offrent des vitesses de transfert de données plus rapides. Si Apple prend cette décision en 2023, les fabricants d’accessoires tiers devront modifier la conception de leurs produits de chargement pour les appareils Apple.

Une perte de contrôle

Apple est payé par les fabricants d’accessoires tiers pour leur permettre d’utiliser l’adaptateur Lightning. Mais comme l’USB-C est une norme utilisée sur de nombreux smartphones Android, Apple va forcément perdre un peu de son contrôle sur ce secteur des accessoires téléphoniques.

Apple pourrait être contraint par la loi d’effectuer ce changement en Europe, où l’Union européenne a décidé de forcer les fabricants de smartphones et d’autres appareils à passer à l’USB-C. Par un vote majoritaire, la législation exigeant que les fabricants d’appareils utilisent l’USB-C a été adoptée. La législation dit en substance que « les téléphones mobiles, les tablettes, les appareils photo numériques, les casques et écouteurs, les consoles de jeux vidéo portables et les enceintes portables, rechargeables par un câble filaire, devraient être équipés d’un port USB Type-C, quel que soit le fabricant ».

« Le port USB-C étouffera l’innovation »

L’année dernière, Apple a déclaré que le fait de forcer les fabricants à utiliser l’USB-C rendrait l’innovation plus difficile pour elle. L’entreprise a déclaré : « Nous craignons que la réglementation imposant un seul type de connecteur pour tous les appareils sur le marché ne nuise aux consommateurs européens en ralentissant l’introduction d’innovations bénéfiques dans les normes de charge, notamment celles liées à la sécurité et à l’efficacité énergétique ».

Si la loi européenne ne passe pas, Apple pourrait décider de rester concentré sur l’utilisation du port Lightning, même si de nombreux utilisateurs d’iPhone ont été favorables à ce changement de toute façon. Si la loi passe, Apple pourrait produire une version spéciale de l’iPhone avec le support USB-C pour les marchés européens tout en gardant le port Lightning disponible ailleurs. Cependant, cela entraînerait non seulement la confusion et le chaos, mais aussi une situation désordonnée pour la chaîne d’approvisionnement d’Apple.