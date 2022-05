Qualcomm Snapdragon Night : un événement le 20 mai pour le Snapdragon 7 Gen 1 et le Snapdragon 8 Gen 1+ ?

Le Snapdragon 8 Gen 1+ devrait être introduit dans le Motorola Frontier, le OnePlus 10 Ultra, le Xiaomi 12 Ultra, le prochain ROG Phone et d’autres modèles qui sortiront au cours du second semestre de l’année.

D’après les précédentes rumeurs, le Snapdragon 8 Gen 1+, nom de code SM8475, utilisera le processus de 4 nm de TSMC. Il devrait utiliser le même noyau principal 1 coeur Cortex X2, 3 coeurs de performances, le Cortex A710 et 4 coeurs d’efficacité, le Cortex A510. Mais, la fréquence du CPU devrait passer à 2,99 GHz. Il est dit qu’il offrira une amélioration de 10% du CPU, et le GPU devrait également obtenir une amélioration mineure de la vitesse.

On ne sait pas grand-chose sur le Snapdragon 7 Gen 1, si ce n’est qu’il s’agira probablement du dernier-né de Qualcomm pour les smartphones Android de milieu de gamme. Il y a également de fortes chances qu’il soit construit sur le processus de 4 nm. Le Snapdragon 7 Gen 1 devrait comporter 4 cœurs A710 cadencés à 2,36 GHz et 4 cœurs A510 cadencés à 1,8 GHz et utiliser le GPU Adreno 662 .