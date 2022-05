Google I/O 2022 : Google Maps fait l’objet d’une mise à jour massive

Google a annoncé hier plusieurs nouveaux produits à la Google I/O 2022, notamment le Google Pixel 6a, les Google Pixel Buds Pro, et de nouveaux rendus du Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro. La société a également annoncé sa toute première smartwatch, la Google Pixel Watch, et a teasé sa prochaine Pixel Tablet, qui arrivera dans le courant de l’année prochaine.

L’événement était plein de nouvelles passionnantes, mais le géant du logiciel a également annoncé une pléthore de nouvelles fonctionnalités et de mises à jour pour ses applications et services existants. L’une des mises à jour les plus intéressantes concerne Google Maps. L’application de navigation recevra une nouvelle vue immersive qui aidera les gens à naviguer vers leurs destinations, et à avoir une vision différente des lieux.

Cette nouvelle fonctionnalité est possible grâce à de nouvelles avancées en matière d’IA, qui transforment la façon dont Google Maps fonctionne, son apparence et ses fonctions. Google a ajouté beaucoup de nouvelles fonctionnalités à Maps, et que je vais vous expliquer en détail dans la suite de cet article.

Vue immersive

Cette fonctionnalité est l’une des plus intéressantes de la liste, c’est pourquoi je pense qu’elle mérite le plus d’attention. Google a joué un rôle majeur en rendant la navigation facile, gratuite et aisément accessible. Il nous a permis d’aller d’un point A à un point B en un minimum de temps, de voir des lieux avant même de les visiter et d’obtenir de l’aide lorsque nous sommes perdus. La vue immersive offre une nouvelle vision unique des lieux. Elle permet aux utilisateurs de voir les villes soutenues d’un point de vue entièrement différent, ce qui permet aux gens de déterminer les meilleurs sites à voir et les meilleurs endroits à visiter.

Google affirme « qu’en effectuant une recherche rapide, vous pouvez virtuellement planer au-dessus de Westminster pour voir de près le voisinage et l’architecture étonnante de certains lieux, comme Big Ben. Avec les informations utiles de Google Maps superposées, vous pouvez utiliser le curseur de temps pour vérifier à quoi ressemble le quartier à différents moments de la journée et dans diverses conditions météorologiques, et voir où se trouvent les endroits les plus fréquentés ».

Wondering about that nearby restaurant? Glide down to street level to take a peek inside and check the vibe. This immersive view will work on just about any device. Rolling out in select cities later this year. #GoogleIO pic.twitter.com/4GPVpLjwSu —Google Maps (@googlemaps) May 11, 2022

Les résultats démontrés donnent l’impression que Google Earth et Google Maps ont été fusionnés, et les résultats sont fantastiques. La fonctionnalité permettra également aux utilisateurs de regarder à l’intérieur des restaurants, des bars, des pubs et d’autres lieux en se glissant à l’intérieur et en regardant de plus près les vibrations. Comme prévu, elle indiquera également l’affluence dans une zone ou un lieu donné afin de fournir des informations encore plus précieuses.

La nouvelle fonction de vue immersive fonctionnera sur « à peu près tous les smartphones et appareils », sur les mobiles, les tablettes et le Web. La fonctionnalité sera d’abord déployée à Los Angeles, Londres, New York, San Francisco et Tokyo dans le courant de l’année. Google a également promis d’ajouter d’autres villes dans un avenir proche.

Itinéraire écologique

Google a également annoncé que les itinéraires écologiques, qui avaient été annoncés plus tôt cette année, arrivent enfin en Europe. Cette fonctionnalité permet aux conducteurs de choisir un itinéraire plus écologique, ce qui non seulement protège l’environnement des émissions de carbone, mais permet également de réaliser des économies.

Selon Google, les gens ont parcouru plus de 86 milliards de kilomètres, ce qui a permis d’économiser plus d’un demi-million de tonnes d’émissions de carbone, soit l’équivalent du retrait de 100 000 voitures de la circulation. Google affirme qu’il est en passe de doubler ce chiffre, et je suis heureux de la voir s’étendre à d’autres régions.

Live View

Google a annoncé Live View il y a quelque temps, permettant aux gens de voir les directions et les flèches en réalité augmentée. C’est extrêmement utile pour naviguer dans une nouvelle ville, dans les aéroports et dans les gares. La société a annoncé que les développeurs peuvent maintenant profiter de l’utilisation de la nouvelle API géospatiale ARCore sans frais supplémentaires.

Google affirme que cette nouvelle fonctionnalité permettra aux développeurs d’utiliser l’API et de développer des moyens encore plus utiles d’interagir avec les mondes numérique et physique à la fois. L’API peut être utilisée pour accélérer le développement de jeux tels que Pokemon Go, et les nouvelles applications de caméra pourraient ajouter de nouvelles fonctionnalités de réalité augmentée que nous avons vues mises en œuvre dans des applications telles que Snapchat et Instagram.

Cette API aide déjà les locataires de scooters électriques à Londres, Paris, Tel-Aviv, Madrid, San Diego et Bordeaux à garer leurs véhicules de manière sûre et responsable, les spectateurs de concerts en Australie à trouver leur place et les joueurs passionnés à Tokyo à combattre des dragons virtuels dans un environnement de réalité augmentée.