Révision à la baisse des ventes prévues pour l’Apple Vision Pro en 2024

Au cours de la première phase de précommande, Apple a vendu entre 160 000 et 180 000 unités du Vision Pro. Cela a conduit le consensus du marché 2024 à prédire la vente de 700 à 800 000 unités du casque MR (Mixed Reality). Cependant, un nouveau rapport Medium de Ming-Chi Kuo (analyste chez TF International Securities), suggère que cette prévision n’est pas très bonne, avec des chiffres qui ne seraient plus que de 400 à 450 000 unités.

Auparavant, Ming-Chi Kuo avait prédit qu’il ne serait pas difficile pour Apple d’atteindre la barre des 500 000 livraisons avec son Vision Pro cette année. Mais, étant donné que Kuo suggère une forte baisse de la demande de Vision Pro sur le marché américain, il pense que cela pourrait inciter « Apple à adopter une vision conservatrice de la demande sur les marchés non américains ».

Pour l’instant, le casque n’est disponible qu’aux États-Unis. Cependant, selon plusieurs rapports, Apple travaille sur l’extension du Vision Pro à plusieurs marchés non américains avant l’événement WWDC 2024. Ainsi, juste avant de rendre le Vision Pro disponible sur d’autres marchés, Apple réduit les livraisons. Mais pourquoi ?

Kuo évoque plusieurs facteurs susceptibles d’influer sur cette situation. Tout d’abord, le plus grand défi pour le Vision Pro est d’apporter des applications clés à la table. Bien qu’il ait plus d’un tour dans son sac, son prix et son poids ne l’aident pas beaucoup. En outre, Kuo déclare également ce qui suit :

Apple est en train de revoir et d’ajuster sa feuille de route pour les écrans montés sur la tête (HMD), de sorte qu’il n’y aura peut-être pas de nouveau modèle Vision Pro en 2025.

Le buzz autour du Vision Pro commence-t-il à s’estomper ?

En outre, la rumeur d’une version plus abordable du Vision Pro a également tourbilloné. Si c’est vrai, et si la baisse de prix de 2 000 dollars annoncée n’est pas que de la poudre aux yeux, il y a encore de l’espoir dans ce cas.

Pour ce qui est des prédictions de Kuo, il a eu d’excellents résultats jusqu’à présent. Mais on ne peut jamais savoir ce qu’Apple a dans ses cartons, et Kuo peut se tromper du tout au tout. Seul l’avenir nous le dira.