Android 15 prépare une fonctionnalité innovante de diagnostic du stockage

L’évolution des smartphones ne se limite plus uniquement à l’optimisation de la batterie. Désormais, Google innove en prévoyant d’intégrer une fonctionnalité révolutionnaire dans Android 15 pour évaluer la santé du stockage de votre téléphone, une initiative analogue à l’indication de l’état de la batterie mais appliquée au stockage.

Nous tenons pour acquis le travail que chaque composant de notre smartphone accomplit quotidiennement. Qu’il s’agisse de prendre des photos, de les stocker ou d’alimenter vos longues sessions de jeu, tous ces efforts collaboratifs améliorent votre expérience. Cependant, ces composants ont tendance à s’user au fil du temps, et l’ajout de fonctionnalités permettant de suivre leur état de santé peut s’avérer très utile. Google a récemment ajouté la prise en charge d’API permettant de connaître l’état de la batterie de votre appareil et apporte désormais à Pixels la possibilité de vérifier l’état de la mémoire flash NAND de votre téléphone.

Aujourd’hui, il est difficile de déterminer l’usure des composants de stockage, qui, à l’instar de toute pièce matérielle, peuvent se dégrader avec le temps. Toutefois, avec Android 15, il serait possible de visualiser un pourcentage représentant la durabilité restante de la puce de stockage.

La nouvelle API « Storage Health » de Google pour Device Diagnostics, lorsqu’elle est appelée, renvoie la durée de vie restante de la mémoire flash NAND de votre téléphone. Si l’API renvoie le chiffre 95, cela signifie que la santé de votre puce de stockage est de 95.

Android expert Mishaal Rahman relayé par Android Authority indique que le correctif contenant l’API santé n’a pas encore été fusionné avec AOSP mais que l’API est déjà présente et activée dans Android 15 Beta 1. Cela s’explique par le fait que le correctif a déjà été intégré dans la base de code Android interne de Google.

Une fonctionnalité exclusive aux Pixel dans Android 15 ?

Nous ne savons pas si Google a l’intention de faire de cette fonctionnalité une exclusivité Pixel. N’oubliez pas que la fonctionnalité indique la durée de vie restante et non la durée de vie utilisée. En outre, les appareils Google Pixel afficheront la durée de vie restante de manière beaucoup plus précise (avec une granularité de 1 %), tandis que les autres appareils afficheront une granularité de 10 %.

Maintenant qu’il y a quelques fonctionnalités dans la suite Device Diagnostics, Google pourrait se préparer à lancer une application dédiée qui regroupe tous ces éléments. Cette application pourrait arriver d’ici la mise à jour stable d’Android 15.

Bien que pour beaucoup, cette fonctionnalité ne soit pas révolutionnaire, elle reste une donnée utile.