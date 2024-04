HMD Pulse : Un trio de smartphones abordables et réparables

Si vous pensiez que le marché mondial des smartphones avait besoin d’un peu plus de diversité, HMD est là aujourd’hui pour faire de ce souhait une réalité (commerciale) avec non pas un, ni deux, mais trois nouveaux smartphones Android. Pour ceux qui ne connaissent pas ce nom, HMD signifie « Human Mobile Devices ». Après s’être occupée des smartphones et des smartphones muets de marque Nokia au cours des 7 dernières années, la société finlandaise s’est engagée à faire ce qu’elle veut.

Cela ne signifie pas que le nom Nokia est mort et enterré, mais au lieu de recevoir des successeurs à des appareils comme le Nokia G42 ou le G310, nous recevons aujourd’hui la toute première gamme HMD Pulse.

Le Pulse Pro est le meilleur des trois smartphones

Avec un processeur Unisoc T606 et une mémoire vive de 6 Go, le HMD Pulse Pro de 6,65 pouces n’est évidemment pas une alternative de premier ordre aux Galaxy S24 Ultra de Samsung ou à l’iPhone 15 Pro Max d’Apple. Si l’on considère la faible résolution de 1 612 x 720 pixels de l’écran de 90 Hz, par ailleurs assez fluide, et l’absence de connectivité 5G, il est peu probable que cet appareil soit un candidat sérieux au titre de meilleur smartphone abordable en 2024.

Mais par rapport au Pulse et au Pulse Plus, le Pulse Pro est un peu plus impressionnant, avec notamment une caméra selfie de 50 mégapixels « leader du marché », en plus d’une caméra principale de 50 mégapixels et d’une caméra secondaire de 2 mégapixels à l’arrière.

Le principal argument de vente de l’ensemble du trio HMD Pulse semble être la « réparabilité Gen 1″ (comme l’appelle l’entreprise, suggérant d’autres améliorations dans ce domaine à l’avenir). Actuellement, cela signifie que vous n’avez pas besoin d’un « diplôme d’ingénieur » pour remplacer un écran, un port de charge ou une batterie cassés dans le confort de votre maison.

Il vous suffira de commander un kit d’autoréparation auprès d’iFixit lorsqu’il sera disponible et si le besoin de remplacer l’un de ces composants se fait sentir. Le smartphone sera vendu au prix de 179,99 euros. En outre, on va retrouver une batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec un support de charge de 20 W, un espace de stockage interne de 128 Go et le logiciel Android 14 préinstallé, avec deux mises à jour du système d’exploitation garanties.

Un HMD Pulse plus « standard », et un Pulse+

Le Pulse « standard » est déjà disponible en Europe dès maintenant au prix de 139,99 € et bénéficier de la même réparabilité « Gen 1 » mentionnée ci-dessus, ainsi que d’un écran de 6,65 pouces cadencé à 90 Hz, d’une puissance de traitement Unisoc T606 et d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh.

Cet appareil de milieu de gamme se distingue de son grand frère Pro par une mémoire vive de 4 Go, une capacité de stockage de 64 Go et, surtout, une très modeste caméra frontale de 8 mégapixels et une caméra arrière de 13 mégapixels.

Enfin, le HMD Pulse+ reste entouré de secret (pour une raison ou une autre) en ce qui concerne son prix en Europe. Doté de la même dalle et d’un design extrêmement similaire à ceux des Pulse et Pulse Pro, mais d’un appareil photo arrière de 50 mégapixels et d’un capteur frontal de 8 mégapixels, ainsi que d’une mémoire vive de 4 Go et d’un espace de stockage de 128 Go, le Pulse Plus devrait coûter environ 159,99 euros.

Dans l’ensemble, il s’agit certainement d’efforts louables de la part de la société à l’origine des meilleurs smartphones Nokia de ces dernières années, mais il est plutôt difficile de s’enthousiasmer pour la famille HMD Pulse, du moins au premier coup d’œil.