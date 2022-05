Le OnePlus Nord 2T sera lancé le 19 mai

Dernièrement, nous avons beaucoup entendu parler du prochain appareil de milieu de gamme de OnePlus — le OnePlus Nord 2T. La rumeur veut qu’il soit le successeur du OnePlus Nord 2 de l’année dernière, cet appareil devrait présenter des améliorations marginales par rapport à son prédécesseur. Nous avons d’abord entendu parler du Nord 2T plus tôt ce mois-ci lorsque des photos de presse du smartphone sont apparues sur le réseau social chinois, Weibo. Elles ont été suivies d’une vidéo d’unboxing complet réalisée par un blogueur des Émirats arabes unis.

Grâce à ces fuites, nous savons à peu près tout sur le smartphone en ce qui concerne ses spécifications matérielles. Cependant, alors que les rapports précédents laissaient entendre que le OnePlus Nord 2T serait probablement lancé en mai 2022, la date de lancement réelle restait un mystère. Jusqu’à aujourd’hui, en fait.

Dans un message sur Twitter, le célèbre Nils Ahrensmeier vient peut-être de révéler la date de lancement du OnePlus Nord 2T. Et au cas où vous vous poseriez la question, cette date est le 19 mai 2022. Dans son tweet, Nils a publié une image qui semble être un teaser de pré-lancement pour le OnePlus Nord 2. OnePlus nous donne rendez-vous le jeudi 19 mai prochain à 16 heures, heure de Paris.

Durant l’événement, outre le OnePlus Nord 2T, nous pourrions également voir le OnePlus Nord CE 2 Lite et le tout premier produit audio de la série Nord, les OnePlus Nord Buds – deux produits qui sont arrivés sur le marché Indien.

They confirmed we’ll see the Nord 2T, CE 2 Lite and Nord Buda.

– Nils Ahrensmeier (@NilsAhrDE) May 12, 2022