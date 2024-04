Une application Calculatrice pourrait (enfin) arriver sur iPad avec iPadOS 18

L’année dernière, Apple a introduit la possibilité de régler plusieurs minuteurs en même temps dans l’application Horloge sur ses différentes plateformes. « Nous vivons vraiment à l’ère des merveilles », a ironisé Craig Federighi d’Apple lors de la présentation officielle de la société, reconnaissant tacitement l’écart entre l’apparente simplicité de la fonctionnalité et le temps qu’Apple a mis à la mettre en œuvre.

La prochaine version d’iPadOS pourrait contenir une autre de ces fonctionnalités de « l’ère des merveilles », une chose apparemment simple qu’Apple a choisi de ne jamais faire pour des raisons que l’entreprise ne peut ou ne veut pas expliquer. En effet, après des années de demandes et plus d’une décennie depuis la sortie du premier iPad, Apple pourrait enfin envisager de doter sa tablette d’une application Calculatrice. Aussi bizarre que cela puisse paraître, même en 2024, les iPad n’ont pas de calculatrice intégrée, mais cela pourrait changer dès cette année.

Calculatrice a été l’une des toutes premières applications iPhone livrées avec l’iPhone en 2007, mais a été mystérieusement et inexplicablement absente de l’iPad lors de son lancement en 2010. C’est également la dernière de ces applications manquantes à avoir trouvé sa place sur l’écran d’accueil de l’iPad.

L’information provient d’une source privée qui a partagé avec MacRumors qu’une application calculatrice arrivera sur tous les iPad avec la mise à jour iPadOS 18. Bien entendu, les iPad qui ne sont pas éligibles à la mise à jour pourraient ne pas recevoir l’application calculatrice. La mise à jour iPadOS 18 devrait être la prochaine mise à jour majeure pour les iPad et elle devrait faire ses débuts le 10 juin, jour du début de l’événement annuel WWDC 2024 d’Apple.

Pas une simple version zoomé de l’application iOS sur iPadOS 18

Il y a quelques années, Craig Federighi, vice-président senior de l’ingénierie logicielle d’Apple, a expliqué dans une interview au podcast MKBHD qu’Apple n’a pas publié d’application Calculatrice pour les iPad parce qu’elle doit être « distinctement géniale ». À première vue, on peut s’attendre à quelque chose d’important avec l’application Calculatrice sur iPad, mais si elle finit par ressembler à une version zoomée de la calculatrice de l’iPhone, cela pourrait être une énorme déception.

La nouvelle application Calculatrice devrait être plus qu’un simple portage de l’application iOS ou macOS actuelle. Apple prévoit apparemment une petite refonte de l’application Calculatrice pour macOS 15, avec une bande d’historique pour le suivi des calculs passés, une fenêtre redimensionnable et un design actualisé des boutons ronds qui imite plus fidèlement la version iOS. Les versions iPad et macOS de nombreuses applications Apple partagent beaucoup de code ces jours-ci, il y a donc fort à parier que cette application Mac remaniée et l’application iPad nouvellement introduite seront le même logiciel.

Événement « Let Loose » d’Apple

La liste des iPad qui prendront en charge iPadOS 18 a déjà fait l’objet d’une fuite. Elle comprend des iPad (2019 et ultérieurs), des iPad mini (2019 et ultérieurs), des iPad Air (2019 et ultérieurs) et des iPad Pro (2018 et ultérieurs). Apple pourrait également abandonner la prise en charge de certains modèles d’iPad.

En parlant d’iPad, Apple a annoncé son événement « Let Loose » qui aura lieu le 7 mai et le nouvel événement devrait présenter un iPad Pro OLED avec une puce M3, un iPad Air de 12,9 pouces avec une puce M2, ainsi qu’un nouvel Apple Pencil.

Apple montre plusieurs illustrations de l’événement Let Loose sur son site Web, dont l’une montre un stylet, suggérant le lancement des iPad 2024 et d’un nouveau Apple Pencil.