Voici trois nouvelles couleurs pour la Sonos Roam, et une nouvelle station « Solar System »

Sonos ajoute trois nouvelles options de couleur à son enceinte portable Roam et lance une nouvelle station de radio en streaming en collaboration avec la musicienne Lorde. « Solar System » rejoindra la gamme de stations Sonos Radio disponibles pour les utilisateurs de Sonos, toutes créées par l’artiste connue pour des chansons comme « Royals » et « Teams ».

Bien sûr, il n’y aura pas que sa propre musique. Selon Sonos, « Solar System » proposera du contenu inspiré par les chansons, les artistes et les « moments » qui ont motivé Lorde au fil des ans. Il y aura également un nouvel étui Roam — qui ressemble à un sac banane en denim — réalisé en collaboration avec EVERYBODY.WORLD pour transporter la plus petite enceinte de Sonos.

Jusqu’à présent, cette enceinte était proposée en noir et blanc. Aujourd’hui, Sonos ajoute trois nouvelles couleurs pour la Roam pour ceux qui veulent quelque chose d’un peu plus inhabituel. La couleur Olive, dit Sonos, est un vert inspiré des paysages et des jardins, tandis que Wave est un bleu qui rappelle « la sérénité des plages » et « des moments de détente au bord de la piscine ».

Enfin, il y a Sunset, qui rappelle les sables du désert et les « couchers de soleil ». Ce sont des teintes plus subtiles que celles que nous avons vues chez d’autres fabricants d’enceintes Bluetooth, comme les populaires modèles Ultimate Ears, qui peuvent être assez criards dans de nombreux cas.

La résistance à l’eau IP67 et le boîtier robuste qui résiste aux chutes et aux inondations ont été conservés. Bien sûr, la caractéristique la plus intelligente de la Roam est la façon dont il coexiste à la fois avec un réseau local Sonos par le Wi-Fi et une connexion directe à un smartphone ou à une autre source en Bluetooth pendant les déplacements. Sound Swap rend le passage de l’un à l’autre plus simple, avec la possibilité de faire passer le flux musical du Wi-Fi au Bluetooth et vice-versa en maintenant le bouton de lecture enfoncé.

La Sonos Roam dans les coloris Olive, Wave et Sunset est en vente à partir d’aujourd’hui, le 11 mai, au même prix de 199 euros que les versions noire et blanche. « Solar System » débarque également sur Sonos Radio à partir d’aujourd’hui ; vous pouvez y accéder depuis l’application Sonos.