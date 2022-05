La refonte d’Airbnb pour l’été 2022 ajoute de nouvelles catégories et des séjours fractionnés

En 2021, le PDG d’Airbnb, Brian Chesky, a déclaré que le plus grand défi pour l’entreprise de location était de penser comme une startup, malgré la formidable croissance d’Airbnb au cours des dix dernières années. La pandémie de COVID-19 a fait naître le besoin de simplifier et de se concentrer sur la survie. Depuis lors, Airbnb a ajouté plusieurs nouvelles fonctionnalités.

Ce mercredi 11 mai, Airbnb a poursuivi sa dernière mise à jour des fonctionnalités. Les plus grands changements incluent une nouvelle recherche basée sur la catégorie, la possibilité de réserver deux annonces en un seul flux pour les séjours de plus d’une semaine, et AirCover pour les hôtes d’Airbnb, qui est une assurance voyage fournie par Airbnb.

Ces nouvelles fonctionnalités contribuent à la réalisation des deux grands objectifs de l’entreprise. Le premier est d’inciter le monde à se remettre à voyager. Chesky pense qu’une nouvelle ère du voyage est sur le point de commencer, et l’entreprise s’appuie sur cette idée.

En réinventant la recherche, les listes de voyages à plus long terme s’enchaînent automatiquement, ce qui est de plus en plus populaire. En protégeant les utilisateurs sous AirCover, Airbnb ouvre la porte aux hôtes qui cherchent à repartir en toute sécurité. Chesky a déclaré que « les gens sont prêts à rêver à nouveau », et que beaucoup de gens ont été séquestrés chez eux depuis 2020.

Beaucoup de gens n’ont pas fait ce grand voyage pour la première fois, donc ils veulent encourager les gens à sortir de leurs maisons et à voyager.

Les catégories Airbnb

Le deuxième objectif concerne davantage la santé d’Airbnb. L’entreprise vit et meurt grâce à ses hôtes. La recherche par catégorie et les séjours fractionnés donnent aux hôtes des quatre coins de la plateforme une meilleure visibilité, qu’ils répondent ou non aux spécifications de la recherche d’un utilisateur.

La fonctionnalité Catégories sert essentiellement de filtres pour les séjours qui englobent certains éléments, notamment le camping, le surf, les vues incroyables, les chambres d’hôtes et la campagne. Airbnb met en avant sa catégorie design, qui, selon elle, comprend plus de 20 000 maisons « choisies pour leur architecture et leurs intérieurs emblématiques ». Cette catégorie présentera des maisons d’architectes tels que Lloyd Wright et Le Corbusier. Une autre catégorie, OMG !, trie les séjours simplement en fonction de leur caractère unique et intéressant.

Les séjours en deux temps

Airbnb introduit également une fonctionnalité appelée « séjours fractionnés ». Les recherches de l’entreprise montrent que les séjours de longue durée n’ont jamais été aussi nombreux, faisant plus que doubler depuis 2020. Pour aider à répondre à ce type de demande, les séjours fractionnés d’Airbnb permettent à ses utilisateurs de réserver des voyages et de séjourner dans deux lieux différents, juste au cas où aucun de ces listings ne serait disponible pour la durée de votre séjour.

La société lance également un programme appelé AirCover, un plan de protection gratuit qui donne aux utilisateurs l’accès à une ligne de sécurité, et qui est également assorti de certaines garanties contre les arnaques. Ce plan comprend une garantie de protection de la réservation, une garantie d’enregistrement et une garantie d’obtention de ce que vous avez réservé. Si le séjour que vous avez réservé ne correspond pas à vos attentes, ou si vous ne pouvez pas vous enregistrer, Airbnb s’engage à vous rembourser ou à vous trouver un « logement analogue ou meilleur ». Cela s’applique également aux annulations de réservation effectuées par l’hôte dans les 30 jours précédant votre enregistrement prévu.