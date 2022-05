Google fait la promotion de la Google I/O 2022 avec un nouveau jeu en ligne addictif

Nous ne sommes plus qu’à quelques heures de la Google I/O de cette année, et comme les années précédentes, Google a sorti un jeu pour promouvoir l’événement et ses technologies. Cette année, le géant de la technologie a créé un jeu de navigateur en ligne appelé I/O Pinball, auquel vous pouvez jouer gratuitement en vous rendant sur le site officiel du jeu. Mais attention, ce jeu crée une certaine addiction.

Avant de commencer le jeu, vous devez choisir l’un des quatre personnages. Votre balle, la moquette de l’arcade et les néons des machines voisines changeront en fonction de votre choix.

Les commandes sont simples. Si vous jouez sur votre smartphone, pour lancer la balle, vous devez toucher la fusée, et pour contrôler les flippers, vous devez toucher les côtés gauche et droit de votre écran. Si vous jouez sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser la barre d’espace pour lancer les balles et les touches « a », « d » ou les touches fléchées pour actionner les flippers. Bien sûr, le but du jeu est d’obtenir le meilleur score possible et de devenir le numéro un du classement.

I/O Pinball est un jeu basé sur Flutter qui utilise Firebase pour l’hébergement et son système de classement. Ces deux technologies ont été développées par Google et sont utilisées pour créer des applications multiplateformes. Le jeu est open source, et son code peut être trouvé sur GitHub si quelqu’un veut voir comment il a été créé.

Si vous vous demandez ce que Google pourrait annoncer lors de la Google I/O de cette année, rendez-vous sur cette page. Vous pourrez également y regarder l’intégralité de l’événement, qui débutera à 19 heures, heure française.