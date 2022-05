Le Galaxy Z Flip 4 bénéficiera d’une amélioration de la vitesse de charge, contrairement au Z Fold 4

Les rumeurs autour des prochains smartphones pliables de Samsung s’intensifient. Alors que Samsung a équipé son flagship Galaxy S22 Ultra de capacités de vitesse de charge de 45W, les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 pourraient ne pas se vanter d’une telle prouesse, et rester avec une vitesse de charger de 25 W.

Le listing de la base de données de certification électronique 3C déniché par Mukul Sharma possède le dépôt réglementaire de Samsung pour les numéros de modèle SM-F7210 et SM-F9360 (ses smartphones pliables pour 2022), et ils listent des capacités de charge rapide de 25 W, plutôt que la vitesse supérieure de 45 W de Samsung.

Both Samsung Galaxy Z Fold 4 and Galaxy Z Flip 4 will feature 25W fast charging support.#Samsung #SamsungGalaxyZFold4 #SamsungGalaxyZFlip4 pic.twitter.com/FvEnj2aUa4 —Mukul Sharma (@stufflistings) May 7, 2022

La vitesse de charge actuelle du Galaxy Z Fold 3 est de 25W, tandis que le Galaxy Z Flip 3 se charge à 15 W, donc la seule mise à niveau réelle de la vitesse de charge serait du côté du smartphone pliable à clapet.

Il semble que la batterie du Galaxy Z Fold 4 aura une capacité de 4 270 mAh, composée de deux packs — celle de 2 002 mAh B-BF936ABY et la plus grande batterie de 2 268 mAh EB-BF937ABY — mais Samsung va très probablement énumérer le total comme 4 400 mAh.

100 %

Fold4 4400 mAh

Flip4 3700 mAh —Ice universe (@UniverseIce) May 9, 2022

Ce n’est pas génial, mais pas terrible non plus, et c’est à peu près la même capacité de batterie que celle du Z Fold 3 actuellement. Certes, l’écran principal géant du Galaxy Z Fold 3 dévore la batterie comme de la neige au soleil lorsque vous jouez, mais vous disposez de suffisamment d’heures dans la journée pour regarder des vidéos ou naviguer sur votre blog préféré. Si vous utilisez principalement l’écran externe, l’autonomie de la batterie s’améliore, mais alors pourquoi prendre un smartphone pliable.

Un sort similaire attend les benchmarks d’endurance du Galaxy Z Fold 4 sur une charge, bien que le smartphone devrait être livré avec un chipset Snapdragon 8 Gen 1 plus économe en énergie, ainsi qu’une nouvelle technologie d’affichage OLED qui permet une gestion plus granulaire du taux de rafraîchissement.

400 mAh de plus pour le Galaxy Z Flip 4 ?

Quant au Galaxy Z Flip 4, la source affirme qu’il sera doté d’une batterie d’une capacité de 3 700 mAh. Les trois précédents téléphones Z Flip étaient équipés d’une batterie de 3 300 mAh et la durée de vie de la batterie a été un point sensible pour les smartphones à clapet de Samsung. Un récent rapport avait affirmé que la capacité de la batterie serait augmentée de seulement 100 mAh, ce qui ne serait pas une augmentation significative.

Inutile de dire qu’une augmentation de 400 mAh aurait un effet plus profond sur l’autonomie du smartphone, et Ice Univers semble sûr à 100 % de son scoop. Cela dit, rien n’est officiel tant que Samsung ne le confirme pas. Les petits smartphones pliables à clapet de Samsung ont eu plus de succès que les grands modèles, et une batterie plus grande pourrait augmenter les chances que le Galaxy Z Flip 4 devienne le meilleur smartphone pliable de 2022.