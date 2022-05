Comment regarder la keynote d’ouverture de la Google I/O ?

Plus important encore, Google partagera probablement des informations sur ses services phares , tels que Google Maps, le moteur de recherche de Google, YouTube et Google Play. Il sera intéressant de voir si Google a quelque chose à partager sur Chrome et Android également.

Nous devrions également voir un nouveau smartphone de milieu de gamme, le Pixel 6a . Le dernier smartphone de milieu de gamme de Google devrait offrir les mêmes performances que le flagship Pixel 6, tout en utilisant le matériel de caméra plus abordable trouvé dans le Pixel 5a. Malheureusement, cela pourrait être le premier smartphone Pixel de milieu de gamme à perdre la prise casque. Si tel est le cas, la liste des smartphones qui arborent encore le port de 3,5 mm se réduira encore plus.

La société n’a fait aucune annonce officielle avant sa grande présentation, mais sur la base de rumeurs et de fuites fiables, nous avons une idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre. Selon les rumeurs, Google pourrait dévoiler la Pixel Watch . Il ne s’agit pas de la première expérience de la société dans le domaine des smartwatches, mais elle représente un nouveau départ avec la division matérielle de Google qui exploite Wear OS. Si vous êtes un adepte des Pixel, vous pouvez également vous attendre à des nouvelles du smartphone et peut-être à de nouveaux accessoires.

Bien que la I/O soit techniquement un événement destiné aux développeurs, Google facilite l’accès du grand public, qui que ce soit et où qu’il vive. La conférence commence à 19 heures , heure française, et vous pouvez regarder le livestream ici même sur cette page.