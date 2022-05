De nouvelles couleurs pour la Sonos Roam ont été dévoilées

En supposant que l’URL n’était pas une erreur d’aiguillage incroyablement intelligente, les clients de Sonos sauront très bientôt s’ils peuvent obtenir l’enceinte Roam de poche (et occasionnellement sans micro) dans des coloris autres que le noir et le blanc par défaut.

La Sonos Ray, quant à elle, devrait être une barre de son à 250 dollars, et ce prix le positionnerait bien en dessous de la Sonos Beam à 499 euros, qui elle-même se situe en dessous de la Sonos Arc à 999 euros. Il reste à voir dans quelle mesure la qualité sera rognée par une augmentation de prix de plusieurs centaines d’euros. Cependant, étant donné ce que Sonos est capable de faire avec ses haut-parleurs de bibliothèque comme la Sonos One à 229 euros, il n’y a pas nécessairement de raison de craindre que vous obteniez une qualité inférieure à la moyenne. C’est juste que Sonos a placé la barre très haut au fil des ans.

Look slike Sonos is teasing new colors. ¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/diUl1WBMSd

Sonos a beaucoup de pain sur la planche, semble-t-il. Il y a une nouvelle barre de son en route — la Sonos Ray qui n’a pas encore été annoncée — et apparemment sa propre plateforme de contrôle vocal qui arrive. Et selon un e-mail de promotion envoyé hier, la Sonos Roam est sur le point d’obtenir de nouvelles couleurs .