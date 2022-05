Twitter Article, une fonctionnalité de blog, est en préparation

Vous avez un penchant pour les messages longs sur les réseaux sociaux ? Twitter a peut-être une nouvelle fonctionnalité pour vous. Ce mercredi, Jane Manchun Wong a tweeté une série de captures d’écran d’une fonctionnalité en cours de développement appelée « Twitter Article ».

Elle semble prendre en charge les messages longs.

Twitter Article looks pretty polished at this stage pic.twitter.com/oAc6LXCKOy —Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 4, 2022

La fonctionnalité n’a pas encore été lancée, mais sur la base de ces captures d’écran, voici ce que nous avons remarqué à son sujet :

Il semble que vous puissiez ajouter des en-têtes et des mises en forme à votre texte

Il est possible d’ajouter des photos, des tweets, des GIF et des vidéos. Il y a toutefois des limites : on ne peut ajouter que quatre photos, un GIF et une vidéo au maximum

Dans un tweet ultérieur, Wong a noté qu’il semble y avoir un « Mode Focus » dans la fenêtre de rédaction de Twitter Article qui « étend le compositeur à l’écran entier, cache les barres latérales ».

The Twitter Article Composer now comes with a “Focus Mode” (that button on the top-right) that expands the composer to the full screen, hides away the side bars pic.twitter.com/oOhyM1IIWs —Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 4, 2022

Et dans un autre tweet, Wong a partagé que Twitter Article n’est pas toujours appelé Twitter Article. La fonctionnalité comporte des menus et des messages contextuels qui se réfèrent à elle-même comme une « Note ». Wong a déclaré que ce nom « semble familier ». Et c’est le cas pour nous aussi : Il ressemble à celui de Facebook Notes, une autre fonctionnalité de publication longue sur les réseaux sociaux.

“Twitter Article” is referred to as “Note” in some places “Twitter Notes”… Sounds familiar, I wonder where else I heard “Notes” from… 🤔 pic.twitter.com/NipuBOiEYw —Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 4, 2022

Une fonctionnalité prometteuse

Si Twitter finit par mettre cette fonctionnalité à la disposition de tout le monde, elle pourrait constituer une intéressante option longue qui permettrait de mieux prendre en charge les prises de position, les fils de discussion et les contenus plus créatifs. Les créateurs comme les artistes et les blogueurs culinaires, qui partagent souvent des photos de leurs créations, pourraient particulièrement apprécier cette fonctionnalité.

Il s’agit encore d’un travail en cours, mais la façon dont elle affiche les tweets et les photos dans un message cohérent en fait une nouvelle fonctionnalité prometteuse.