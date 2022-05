Nothing phone(1) : les spécifications viennent s’afficher sur la toile

C’est lors d’un récent événement que Nothing a annoncé son premier smartphone, le Nothing phone (1) avec Nothing OS. Et la semaine dernière, la société a mis à disposition le lanceur Nothing Launcher pour que les gens puissent l’essayer. Maintenant, nous avons la fiche technique du smartphone qui a fuité, ce qui nous donne une idée de ce à quoi il ressemblera.

Dans un message sur Twitter, un informateur a partagé un manuel d’utilisation du premier smartphone de Nothing, qui a révélé ses spécifications. Avant d’entrer dans les détails, nous tenons à souligner que la fiche technique du Nothing phone (1) provient d’une source douteuse, et nous n’avons aucun moyen de confirmer sa crédibilité.

Il est suggéré que le Nothing phone (1) sera alimenté par un chipset Snapdragon 778G, et donc, pourrait tomber dans la tranche de prix de milieu de gamme. Il est probable qu’il dispose d’un écran AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un support HDR10+.

Nothing Phone 1 Specs 6.43″ FHD+ 90hz Amoled Display HDR10+

Snapdragon 778G

32MP Front | 50+8+2MP Rear Camera

4500mAh Battery

Wireless Charging

8GB RAM

128GB Storage

Android 12

Trois caméras arrière, dont une caméra principale de 50 mégapixels, un objectif ultra-large de 8 mégapixels, et une caméra de profondeur ou macro de 2 mégapixels sont également attendues. Le tout sera associé à une caméra frontale de 32 mégapixels. Vous pouvez vous attendre à une batterie d’une capacité 4 500 mAh avec un support de charge sans fil. Bien que, il n’y ait aucune mention de ses capacités de charge rapide.

Il est dit qu’il fonctionne sous Nothing OS basé sur Android 12.

Un informateur pas forcément crédible

Une chose à souligner est que ces informations proviennent d’un manuel d’utilisation plutôt louche. Par conséquent, nous ne sommes pas sûrs que ces détails sont près d’être vrais. Pour avoir une meilleure idée, nous devons attendre les détails officiels ou compter sur certaines fuites avec une histoire crédible.

Nothing a prévu le lancement du phone (1) cet été, donc, nous pouvons nous attendre à ce que cela arrive très bientôt. Par conséquent, restez à l’écoute.