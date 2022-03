phone (1), le premier smartphone de Nothing, sera lancé cet été

Comme on pouvait s’y attendre, la marque de produits technologiques grand public basée à Londres, Nothing, confirme aujourd’hui le lancement de son premier smartphone très attendu, le phone (1). Si Nothing est peut-être nouveau pour vous, vous connaissez peut-être son cofondateur Carl Pei, qui est plus connu pour avoir cofondé OnePlus avant de lancer Nothing. Et oui, c’est ce smartphone que Carl Pei a montré au PDG de Qualcomm, Cristiano Amon, bien qu’enveloppé dans un étui de protection pour cacher sa conception.

L’annonce du smartphone s’accompagne de la confirmation d’un nouveau système d’exploitation Android, le tout construit autour de l’engagement de Nothing en faveur d’une technologie intuitive et sans faille, dont la société tire son nom.

Le phone (1) sera le deuxième produit de la société après la sortie de ses écouteurs sans fil Ear 1 l’année dernière. Une courte bande-annonce publiée aujourd’hui suggère que le smartphone pourrait avoir une série de bandes lumineuses intégrées à l’arrière du smartphone, tandis qu’un précédent rapport affirmait qu’il pourrait présenter des éléments de conception transparents comme les écouteurs de la société. Mais, Nothing n’est pas prêt à parler de spécifications ou de prix.

You’ve speculated, and now you know. Nothing phone (1) is officially coming. It’s unlike anything else. Summer 2022. Sign up for the latest updates on https://t.co/pLWW07l8G7. pic.twitter.com/Lo4UPkk7MT —Nothing (@nothing) March 23, 2022

Propulsé par le processeur Snapdragon de Qualcomm (modèle inconnu à l’heure où j’écris ces lignes), le phone (1) de Nothing est le second appareil à rejoindre l’écosystème de produits de la marque qui se distingue par son design épuré. Outre la partie hardware, la société a également évoqué l’OS qui accompagnera son premier smartphone, Nothing OS.

« Après avoir levé 144 millions de dollars, constitué une équipe de plus de 300 personnes et obtenu le soutien de partenaires de confiance tels que Qualcomm Technologies, inc., nous sommes prêts pour phone (1), un lancement qui va marquer le début du changement sur le marché endormi des smartphones », a déclaré Carl Pei lors de la conférence de presse.

Nothing OS bientôt disponible

Les smartphones fonctionnant sous Android n’ont rien de nouveau, mais Nothing fait référence au logiciel comme à un « écosystème ouvert et transparent qui connectera et intégrera sans effort les produits Nothing et les produits d’autres grandes marques mondiales ». Selon la société, « Nothing OS dispose du meilleur de l’expérience Android pure et ramène le système d’exploitation à l’essentiel, où chaque fonctionnalité a une vraie valeur ajoutée pour les utilisateurs ».

Nothing affirme que le logiciel aura une « interface cohérente », et inclura des polices et des sons personnalisés, tout en prenant les meilleures fonctionnalités d’Android et en les intégrant dans un système d’exploitation construit autour de l’essentiel. Les systèmes d’exploitation des smartphones devenant de plus en plus compliqués, je suis impatient de voir comment Nothing OS s’inscrit dans la philosophie de l’entreprise, qui consiste à rendre la technologie plus accessible.

Un premier aperçu de Nothing OS sera disponible depuis son lanceur d’application, disponible en téléchargement sur certains modèles de smartphones à partir d’avril 2022. Il y a aussi 3 ans de mises à jour de sécurité et 4 ans de correctifs de sécurité. Nothing OS est le cœur du nouvel écosystème de Nothing, s’ouvrant aux AirPods et autres.

Davantage d’informations dans les mois à venir

En plus d’annoncer le téléphone et le logiciel, Pei a également déclaré que Nothing ouvrira un autre cycle d’investissement communautaire si vous souhaitez vous impliquer à un niveau plus profond que le simple achat de ses produits. À partir du 5 avril, elle espère lever 10 millions de dollars dans le cadre de ce nouveau tour de table communautaire. Cela fait suite à son premier effort d’investissement communautaire en mars 2021, au cours duquel elle a levé 1,5 million de dollars.

Concernant le phone (1), la société affirme que davantage d’informations concernant le smartphone seront disponibles dans les mois à venir.