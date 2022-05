Google Chrome se dote d’un éditeur de captures d’écran amélioré

Google travaille à l’amélioration de l’éditeur de captures d’écran intégré à son navigateur Chrome. La dernière mise à jour du canal Canary apporte une nouvelle option permettant d’activer de nouveaux outils dans l’éditeur de captures d’écran.

En février déjà, Google avait lancé la possibilité d’éditer des captures d’écran directement dans le navigateur en tant que fonction expérimentale. L’éditeur n’est pas encore tout à fait au point — il se bloque souvent, la barre d’outils pour l’édition disparaît et Chrome efface les captures d’écran lorsque la page est rechargée.

L’équipe Chrome travaille encore à l’optimisation. Il y a maintenant une série d’améliorations pour l’éditeur de captures d’écran comme le souligne Reddit. Comme les nouveautés se trouve dans une build Canary de Chrome, on ne sait pas encore quand la mise à jour sera lancée pour les utilisateurs finaux. Il est maintenant intéressant de savoir quand elle passera en phase bêta.

Le nouvel éditeur permet d’ajouter en quelques clics différentes formes comme des cercles, des carrés, des flèches et des lignes. On peut ajuster les tailles et essayer de nouveaux outils pour ajuster l’épaisseur et pour les pinceaux.

De plus, pour le texte ajouté, il existe des options permettant de personnaliser la couleur, la police et la taille des caractères.

Disponible en version Canary

La dernière version de Chrome Canary est disponible sur le site officiel des préversions. Une fois la nouvelle version installée, il faut activer les « Desktop Screenshots » et « Desktop Screenshots Edit Mode » par les flags ( chrome://flags ) afin d’essayer les nouvelles fonctionnalités. Pour faire une capture d’écran d’une page Web, sélectionnez le bouton « Partager » à l’extrême droite de la barre d’adresse, puis sélectionnez « Capture d’écran » et choisissez « Modifier » lorsque l’aperçu de la capture d’écran s’affiche.

Microsoft Edge dispose également d’un éditeur de captures d’écran (appelé « Web Capture »), qui n’offre toutefois que des fonctions de dessin simples pour les dessins à main levée. Dès que Google aura fait des progrès avec son éditeur, il est fort possible que Microsoft Edge adopte également ces nouveautés.