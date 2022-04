Voici la version bêta du Nothing Launcher pour Android

Lors de l’événement Nothing : The Truth, le PDG et cofondateur de la société, Carl Pei, a confirmé le lancement du Nothing Phone(1) en été et a également dévoilé le premier aspect de Nothing OS. À l’époque, la société a déclaré qu’elle présenterait en avant-première le système d’exploitation Nothing OS par son lanceur qui sera disponible en téléchargement sur certains modèles de smartphones à partir d’avril.

Hier, Nothing a publié le lanceur Nothing Launcher (Beta) qui est disponible en téléchargement sur le Google Play Store pour les Galaxy S21 & S22 ; Google Pixel 5 et 6. Il sera bientôt disponible pour les appareils OnePlus.

Celui-ci présente les graphiques et les animations de Nothing OS unifiés par une conception distinctive, ainsi que les éléments suivants :

Max Icons et Max Folders : Une nouvelle expérience pour Android. Maintenez le doigt appuyé pour agrandir les dossiers d’applications ou les applications individuelles, afin que les éléments que vous utilisez le plus soient plus visibles. Lancez n’importe quelle application directement depuis vos dossiers. Vos applications les plus utilisées apparaîtront en premier dans le dossier

Widgets d’horloge et de météo sur mesure : Une technologie brute, équilibrée par la chaleur humaine. Ces widgets utilisent la même police matricielle que notre logo

Fonds d’écran et style Nothing : Personnalisez votre écran d’accueil avec les fonds d’écran Nothing et la palette de couleurs associée.

Les fonds d’écran conçus par Nothing et trois sonneries mises au point par des ingénieurs peuvent être téléchargés ici.

Une installation simplifiée

Après avoir installé l’application, vous devez vous rendre dans Paramètres > Applications > Applications par défaut > Applications d’accueil par défaut pour configurer le nouveau lanceur. Il y a également un guide vidéo qui vous montrera ce qu’il faut faire pour que le Nothing Launcher soit opérationnel sur votre appareil. Certains des commentaires de ceux qui ont testé le Nothing Launcher rapportent qu’il est très similaire au Pixel Launcher.

L’expérience du Launcher et les suggestions peuvent être partagées sur le serveur Discord de Nothing ou via [email protected], a déclaré la société.