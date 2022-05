Le Razer Blade 15 est le premier ordinateur portable OLED à 240 Hz

Razer a actuellement cinq ordinateurs portables de jeu dans sa gamme Blade qui sont armés d’un écran à 240 Hz, mais ils sont tous équipés d’un panneau IPS. Razer propose également un ordinateur de jeu doté d’un écran OLED, mais le taux de rafraîchissement de l’écran est limité à 60 Hz. Cela est sur le point de changer.

Razer a annoncé le lancement de la version 2022 de son ordinateur portable de jeu Razer Blade 15. L’appareil vient comme un successeur du Razer Blade 15 original qui a été lancé en 2019 et embarque les dernières nouveautés d’Intel et de NVIDIA ainsi qu’un écran OLED à 240Hz.

Le nouveau Razer Blade 15 2022 a été officiellement annoncé au cours du CES de cette année avec les Blade 14 et 17. Il est doté d’un design épuré digne de Razer, avec le logo Razer sur fond vert sur le couvercle supérieur. Il y a un écran de 15,6 pouces qui vient dans une option Quad HD OLED avec la prise en charge d’un taux de rafraîchissement de 240 Hz, une gamme de couleurs 100% DCI-P3, un temps de réponse de 1 ms, et une luminosité maximale de 400 nits.

Sous le capot, le nouveau Razer Blade 15 embarque le dernier processeur Core i9-12900H de 12e génération d’Intel, associé au tout nouveau GPU GeForce RTX 3070 Ti de NVIDIA pour offrir une expérience de jeu fluide, sans lag et immersive, même pour les titres les plus exigeants du marché. En ce qui concerne la mémoire, l’appareil est livré avec 32 Go de RAM DDR5 et un SSD de 1 To. Il y a également un emplacement M.2 supplémentaire qui permet d’étendre davantage le stockage.

Pas disponible avant le 4e trimestre

En ce qui concerne les ports, il y a un port Thunderbolt 4, un port USB-A, un port HDMI et un lecteur de carte SD, ce qui est idéal pour les personnes créatives. L’appareil prend également en charge les dernières technologies Wi-Fi et Bluetooth et dispose d’un système de refroidissement à chambre à vapeur et d’un clavier RVB par touche qui peut être personnalisé avec différents effets depuis l’application Razer Synapse. Il fonctionne sous Windows 11 Home et est proposé dans une couleur noire furtive.

Ce nouveau Razer Blade 15 2022 sera disponible à partir du 4e trimestre 2022, avec un prix fixé entre 2 499 dollars (environ 2 374 euros) et 3 999 dollars (environ 3799 euros). aux États-Unis. Razer n’a pas encore annoncé les détails de prix et de disponibilité du Blade 15 pour les autres marchés, dont la France.