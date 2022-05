Le cross-play de FIFA 22 est prévu dans un « futur proche »

FIFA 2022 prendra bientôt en charge le cross-play, ce qui vous permettra de vous connecter avec vos amis lors de matchs multijoueurs, même s’ils jouent sur une plateforme différente de la vôtre.

Cette fonctionnalité sera bientôt déployée en phase de test et permettra aux joueurs de FIFA 2022 sur PS5, Xbox Series X|S et Google Stadia de jouer ensemble lors des matchs amicaux et des saisons en ligne. Pendant la phase de test, cette fonctionnalité ne sera pas disponible pour les joueurs sur PS4, Xbox One ou PC.

C’est particulièrement utile si vous voulez jouer avec un ami qui se trouve sur une autre plateforme que le duo d’inséparable PlayStation-Xbox. Les joueurs PS5 pourront bientôt taper dans le ballon sur le terrain numérique avec leurs amis Xbox — et vice-versa — les préférences de la console n’empêchant plus les joueurs de se connecter à leurs amis en ligne.

Vous pourrez disputer des matchs amicaux ponctuels avec des joueurs d’autres plateformes, mais aussi gravir les échelons des divisions des saisons en ligne contre d’autres joueurs qui jouent peut-être sur une autre console que la vôtre.

EA indique qu’il a limité ce test initial de cross-play aux matchs amicaux et aux saisons afin de pouvoir résoudre les éventuels problèmes techniques. Mais, la société prévoit d’étendre cette fonctionnalité à d’autres modes de jeu à l’avenir, en fonction des commentaires de la communauté recueillis lors de ce test.

Aucun impact direct sur le gameplay

Jusqu’à présent, les jeux FIFA ne supportaient pas du tout la fonctionnalité de cross-play. Les fans ont donc été déçus de ne pas pouvoir jouer à la série des méga-sports avec leurs amis s’ils possèdent un matériel différent. Les précédentes rumeurs laissaient entendre que cette fonctionnalité serait disponible dans FIFA 2023. Cependant, il semble qu’elle arrive un peu plus tôt, EA ayant testé la fonctionnalité avec le titre FIFA actuel.

EA n’a pas dit quand, exactement, nous pouvons nous attendre à ce que le test cross-play soit lancé, si ce n’est « dans un avenir proche ». On peut penser que la fonctionnalité sera disponible pour les joueurs PC dès qu’elle sera prête à être lancée, même s’ils ont été exclus de ce test. Pour profiter de cette fonctionnalité, vous devrez vous inscrire manuellement au test si vous souhaitez y participer. Le mode cross-play peut être activé ou désactivé à partir d’un menu disponible dans le coin inférieur droit du menu principal du jeu, et il est également possible de l’activer ou de le désactiver dans le menu des options de match. Des indicateurs apparaîtront pendant les matchs en ligne lorsqu’un joueur se trouve sur une autre plateforme, mais sinon EA affirme que le test ne devrait avoir « aucun impact direct sur le gameplay de FIFA 22″.