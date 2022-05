Google devrait lancer le Pixel 6a à la I/O 2022

Google a lancé la série Pixel 6 l’année dernière, et elle est venue avec le premier SoC du géant de Mountain View appelé Tensor. Plusieurs mois plus tard, des fuites circulent autour d’un appareil Pixel 6a, un nouveau smartphone abordable de Google qui devrait faire une apparition lors de la conférence I/O 2022 le 11 mai aux côtés de la Pixel Watch.

Selon Android Central, de nombreux éléments indiquent que la I/O 2022 sera une vitrine pour le Google Pixel 6a, la prochaine sortie de smartphone de l’entreprise pour le monde entier. Il apportera un smartphone abordable à la gamme Pixel 6, étant un appareil plus abordable qui ne s’éloigne pas autant des spécifications de ses grands frères.

Le média a également pu identifier une boîte dudit smartphone, qui laisse entrevoir un design analogue aux fuites et à la gamme de smartphones plus onéreux.

Cependant, l’expédition du Pixel 6a arrivera d’ici juin, et cela pourrait ne pas se produire en raison des pénuries de puces que Google connaît actuellement, selon Jon Prosser.

Google I/O « 22 👇

From what I understand, Google will officially be announcing the Pixel 6a + “teasing” the Pixel Watch.

Pixel 6a launch (in most markets) pushed to July 28th.

Pixel Watch will be formally announced and launched with Pixel 7 and 7 Pro in October. pic.twitter.com/IwwRX2pZtR

—Jon Prosser (@jon_prosser) March 24, 2022