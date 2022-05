La production de l’iPhone 14 pourrait commencer plus tôt que prévu

Apple a dû repousser le lancement de la gamme iPhone 12 de plus d’un mois en raison de la pandémie, et la sortie a également été décalée. Malgré cela, les nouveaux smartphones sont rapidement devenus le smartphone 5G le plus populaire de l’année.

Sans doute pour compenser les effets de tout futur confinement, Apple a demandé à Foxconn de commencer à embaucher des travailleurs et l’entreprise est actuellement en pleine campagne de recrutement . C’est généralement la basse saison et, pour répondre aux exigences d’Apple, Foxconn a apparemment augmenté la prime de 30 %.

Lorsque Apple a annoncé ses résultats financiers pour le trimestre janvier-mars, elle a prévenu qu’une nouvelle série de confinements liés à la COVID-19 en Chine pourrait perturber la chaîne d’approvisionnement, et maintenant un rapport de United Daily News relayé par MacRumors précise que Apple a commencé à faire des préparations pour la gamme iPhone 14 plus tôt que d’habitude pour s’assurer que le lancement ne soit pas retardé .