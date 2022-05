WhatsApp travaille sur des réactions rapides pour les mises à jour de statut

Actuellement, les réactions apparaissent comme un simple message « emoji » sur l’écran de chat du destinataire. Cependant, il est possible que la société soit encore en train d’expérimenter la meilleure façon de représenter les réactions. En outre, même si la capture d’écran a été obtenue à partir de la bêta de WhatsApp Desktop, on peut imaginer qu’elle sera disponible dans une future version de la bêta de WhatsApp pour Android et iOS.

Après la dernière annonce concernant les communautés et les réactions aux messages, WhatsApp travaille maintenant sur deux nouvelles fonctionnalités : les réactions rapides pour les mises à jour de statut et l’affichage des mises à jour de statut dans la liste des chats .