Google lance la preview de Privacy Sandbox pour les développeurs sur Android

Après avoir annoncé son initiative Privacy Sandbox pour Android en février de cette année, la société a maintenant commencé à déployer la première version preview pour les développeurs afin de modifier les pratiques actuelles de ciblage publicitaire pour la sécurité des utilisateurs. Cette annonce intervient après que Google ait commencé les essais mondiaux de ses nouvelles fonctionnalités de suivi des publicités pour Chrome au début du mois dernier.

Google a récemment publié un article de blog officiel pour annoncer le lancement de la première version preview pour les développeurs de son Privacy Sandbox sur Android. Cette initiative intervient quelques jours après le lancement de la première version bêta de son prochain système d’exploitation Android 13 pour les appareils Pixel pris en charge.

Avec cette Developer Preview, Google indique que les développeurs peuvent se familiariser avec les aspects techniques du système Privacy Sandbox sur Android comme le SDK Runtime et Topics. L’entreprise a également confirmé qu’elle ajoutera les API Attribution Reporting et FLEDGE à la Developer Preview au cours des prochains mois.

Pour rappel, Privacy Sandbox pour Android, à l’instar de Chrome, fournit de nouvelles solutions publicitaires, qui protègent également la vie privée des utilisateurs. Il limitera le partage des données avec des tiers sans avoir besoin d’identifiants croisés. Cela remplacera les méthodes actuelles utilisées à cet effet, mais Google n’a pas encore détaillé les nouvelles méthodes.

Uniquement pour les développeurs

Google indique que la Privacy Sandbox Developer Preview « fournit des API et des services de plateforme supplémentaires en plus de la version bêta pour développeurs d’Android 13, notamment un SDK, des images système, un émulateur et une documentation pour les développeurs ». En outre, la société a mentionné que les fonctionnalités de Privacy Sandbox sont actuellement uniquement destinées aux développeurs et non aux utilisateurs traditionnels. Par conséquent, il ne peut être téléchargé manuellement qu’à partir d’ici.

En outre, le nouveau Privacy Sandbox fonctionne au-dessus de la version bêta d’Android 13. Google a publié les images système de l’appareil pour la fonctionnalité de suivi des publicités pour des appareils tels que la série Pixel 6, Pixel 5a, Pixel 5, Pixel 4 et Pixel 4a. Donc, si vous êtes un développeur Android avec un appareil Pixel pris en charge qui traîne quelque part, vous pouvez télécharger la Privacy Sandbox Developer Preview sur Android à partir du lien ci-dessus.