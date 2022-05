Twitter teste un fil de conversation pour Twitter Spaces

Twitter souhaite étendre les capacités de sa fonctionnalité de salle audio Spaces, car elle a commencé à tester la possibilité de mieux interagir pendant une session Space. En conséquence, une nouvelle option de fil de conversation est ajoutée dans le cadre de ce test pour Twitter Spaces.

Le compte officiel de Twitter Spaces sur la plateforme a révélé que lorsqu’une personne organise une session dans un espace, une carte d’espace est envoyée sous forme de tweet afin que les participants puissent répondre, s’engager et partager l’espace en cours. Les personnes qui se trouvent dans l’espace peuvent facilement envoyer des tweets directement depuis l’espace.

we’re testing a feature you’ve been asking for

when some Hosts start a Space, a Space card will be sent as a Tweet so listeners can reply, engage, and share…straight from the Space! we hope it makes it easier to see and participate in the convo. now testing on iOS and Android! pic.twitter.com/ioB6xpSwZA

— Spaces (@TwitterSpaces) May 5, 2022