Elon Musk veut faire payer les entreprises pour l’intégration de leurs tweets dans Twitter

Le nouveau plan pour Twitter d’Elon Musk envisage de faire payer les entreprises pour des tweets intégrés. Cela signifie que les sites Web et autres entreprises qui utilisent la plateforme pour promouvoir leurs produits doivent payer avant de publier leur contenu.

Depuis que le milliardaire a acquis Twitter pour des milliards de dollars, il est au centre de l’attention des fans du réseau social. En effet, la plupart de ses déclarations sont observées depuis qu’il est propriétaire de la plateforme en ligne.

Elon Musk a expliqué la raison de son dernier plan pour Twitter. Selon le dernier rapport de Independent UK, le populaire businessman a déclaré que faire payer les entreprises pour les tweets intégrés peut attirer davantage les organismes de prêt. D’autre part, certaines sources anonymes ont affirmé que Elon négociait avec les banques.

Elles ont ajouté que ces sociétés financières l’ont aidé à obtenir le financement de 44 milliards de dollars qu’il a utilisé pour acquérir Twitter. Les banques ont ensuite décidé de lui prêter 25,5 milliards de dollars après qu’il les a convaincues que la plateforme pouvait générer des revenus.

On ne sait pas encore si l’action suggérée par le milliardaire peut déclencher une annulation de l’accord. Si jamais Twitter décidait de supprimer l’accord, l’entreprise devrait payer une pénalité d’environ 1 milliard de dollars.

Alors que le milliardaire a annoncé son dernier plan Twitter, il a également partagé son opinion sur les personnes d’extrême gauche. Dans l’un de ses nouveaux tweets, il a affirmé que les personnes d’extrême gauche détestent en fait tout le monde. « L’extrême gauche déteste tout le monde, y compris elle-même ! » a déclaré le milliardaire au New York Post. Mais il a ajouté qu’il n’était pas non plus un fan des personnes d’extrême droite. Il a plutôt suggéré que les personnes d’extrême gauche et d’extrême droite fassent preuve de plus d’amour au lieu de haine.

But I’m no fan of the far right either.

Let’s have less hate and more love.

— Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2022