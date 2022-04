Les DM de Twitter devraient être chiffrés de bout en bout comme le suggère Elon Musk

Si vous avez été sur Internet ces derniers jours, vous avez peut-être déjà entendu dire que Elon Musk a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars, après des discussions contradictoires avec le conseil d’administration de la société.

Aujourd’hui, outre le bouton d’édition tant réclamé, il semble que Elon Musk veuille rendre les messages directs (DM) sur Twitter chiffrés de bout en bout pour renforcer la sécurité des utilisateurs.

Après avoir acquis Twitter pour en faire une organisation privée, Elon Musk a récemment publié un tweet qui laisse entrevoir un changement important pour les messages directs sur Twitter. Musk, dans son récent tweet, a écrit que les DM sur Twitter devraient être chiffrés de bout en bout pour empêcher quiconque de les lire.

Le PDG de Tesla a également cité Signal, l’une des applications de messagerie sociale les plus populaires du marché, comme exemple. Vous pouvez consulter le tweet ci-joint juste en dessous.

Twitter DMs should have end to end encryption like Signal, so no one can spy on or hack your messages

—Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022