Une plus grande variété de navigateurs Web pourrait arriver sur iOS

L’Union européenne se prépare à introduire de nouvelles règles qui pourraient limiter les règles imposées par Apple sur les navigateurs Web alternatifs pour iOS, selon une nouvelle fuite.

Bien que l’Union européenne ait dévoilé la loi sur les services numériques (Digital Services Act) — la dernière tentative en date pour réglementer la fourniture de services en ligne — au début du mois, le texte final du projet de loi n’a pas encore été rendu public.

Cependant, d’après une première ébauche divulguée par MacRumors et The Register, les régulateurs européens ont Apple dans leur ligne de mire, en plus d’acteurs comme Google et Meta. Plus précisément, l’UE prévoit d’obliger Apple à permettre à des tiers de contourner WebKit, le moteur par défaut de tous les navigateurs sur la plateforme iOS.

« L’article 5, point e), a été élargi pour englober les cas où le gardien exige des utilisateurs professionnels qu’ils offrent ou interagissent avec un moteur de navigateur Web », a écrit l’avocat Damien Geradin dans un article de blog. « Cela vise très probablement à aborder la politique d’Apple qui exige que tous les navigateurs fonctionnant sur iOS utilisent le moteur de navigateur WebKit d’Apple ».

Parallèlement à la loi sur les marchés numériques, l’UE prévoit d’appliquer des lois assez strictes sur les services et plateformes numériques avec la Digital Services Act, notamment autour de la modération du contenu, de la transparence algorithmique, de la désinformation, et plus encore. La DSA se concentre sur ceux qui fournissent des services en ligne, ce qui n’est pas quelque chose de traditionnellement associé à la société (au-delà du stockage sur le cloud).

L’UE veut toucher le monolithe technologique

Cependant, la décision de l’UE pourrait bouleverser le fonctionnement des navigateurs sur iOS, selon la légende du Web, Alex Russell, qui a travaillé sur Chrome et Edge.

« Le potentiel des capacités du Web a été pratiquement éteint sur le mobile parce qu’Apple a réussi à l’empêcher jusqu’à présent », a déclaré Russell à The Register. « Les entreprises et les services seront en mesure d’éviter de construire des “apps” lorsque suffisamment d’utilisateurs auront des navigateurs compatibles ».

Il reste à voir si les propositions aboutissent — vous pouvez imaginer l’intensité avec laquelle Apple combattra ces règles, étant donné son opposition de longue date à toute modification de ses frais d’App Store. Mais, il est certainement intéressant de voir que l’UE ratisse suffisamment large pour toucher le monolithe technologique et affaiblir sa position dans un autre domaine d’iOS.