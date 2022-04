Un futur smartphone OnePlus est assez analogue au OnePlus 10 Pro

Une nouvelle fuite de OnePlus a émergé. Comme MySmartPrice l’a d’abord rapporté, un nouveau smartphone OnePlus avec le numéro de modèle PGZ110 est apparu sur le site de certification de la TENAA. Nous ne connaissons pas encore le nom de l’appareil, mais à partir du certificat, nous pouvons voir les spécifications possibles et même quelques images du potentiel smartphone OnePlus.

Comme nous pouvons le voir sur les photos, le PGZ110 a été repéré dans une variante de couleur grise, et sa bosse de caméra ressemble à celle du OnePlus 10 Pro. Selon les spécifications énumérées, les dimensions du smartphone sont de 164,3 x 75,8 x 8,7 mm, et il pèse 205 g. Les photos montrent également que le smartphone sera doté d’un capteur d’empreintes digitales latéral et qu’il ne sera peut-être pas livré avec un bouton physique de curseur d’alerte.

Le PGZ110 sera équipé d’un écran LCD de 6,59 pouces avec une résolution de 2 412 x 1 080 pixels et un taux de rafraîchissement possible de 120 Hz.

Côté performances, le nouveau smartphone OnePlus sera équipé d’une puce MediaTek Dimensity 8100 cadencée à 2,85 GHz. Le smartphone aura des variantes de 8 et 12 Go de RAM, avec des options de stockage de 128 et 256 Go. Il est également prévu qu’il dispose d’une batterie d’une capacité de 4 890 mAh et d’un support de charge rapide.

Les spécifications indiquent qu’il y aura une caméra principale de 64 mégapixels, ainsi que des capteurs de 8 mégapixels et 2 mégapixels, qui pourraient servir à faire des photos ultra-larges et macro. En ce qui concerne les selfies, le smartphone disposera d’une caméra de 16 mégapixels.

OnePlus 10 ou OnePlus Ace Lite ?

Il n’y a aucune information sur la date à laquelle OnePlus va révéler le PGZ110, mais à en juger par le fait qu’il est apparu sur TENAA, cela pourrait être très bientôt.

On peut supposer que le PGZ110 pourrait être soit le OnePlus 10, soit le OnePlus Ace Lite. Mais lorsqu’on y réfléchit, on peut penser qu’il s’agit plutôt du OnePlus 10. Les spécifications du PGZ110 sont très analogues à celles du modèle Ace — oui — mais le Ace a été annoncé le 21 avril. S’il s’agissait de la version Lite, OnePlus l’aurait annoncé en même temps que la version standard. De plus, le design du PGZ110 est très similaire à celui du OnePlus 10 Pro. Selon la rumeur, le OnePlus 10 est également alimenté par un MediaTek Dimensity et ne dispose pas d’un curseur d’alerte, donc tout va bien.