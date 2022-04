Google introduit des publicités dans YouTube Shorts

by

by

Nous vivons à une époque où, grâce à TikTok, le facteur de forme des vidéos courtes est follement populaire et présente un potentiel extrême de monétisation. Naturellement, toutes les plateformes de réseaux sociaux veulent une part du gâteau. Nous avons Instagram et Facebook avec leur version — Reels — et nous avons YouTube avec ses Shorts.

Comme Bloomberg l’a d’abord rapporté, YouTube veut augmenter ses revenus provenant des Shorts et a commencé à expérimenter des publicités sur ses courtes vidéos. Pour l’instant, les publicités que vous verrez dans les courts métrages sont principalement celles liées à l’installation d’applications, mais d’autres promotions pourraient également être diffusées.

Il semble que l’expérience se déroule bien pour la plateforme. Philipp Schindler, directeur commercial de Google, a déclaré aux investisseurs : « Bien qu’il soit encore tôt, nous sommes encouragés par les premiers retours et résultats des annonceurs ».

Mais pourquoi maintenant, Google ? Après tout, le géant technologique a lancé YouTube Shorts en 2020 et a eu besoin de deux ans pour ajouter des publicités à ses courtes vidéos. Une raison possible pourrait être que, pour le premier trimestre de 2022, la croissance des revenus publicitaires de YouTube a été de 14 %, ce qui est inférieur à ce qui était attendu par les analystes.

Il a perçu 6,87 milliards de dollars de revenus, contre 7,4 milliards attendus.

Stimuler les annonces

De plus, le géant technologique a remarqué une diminution des publicités à réponse directe, comme les campagnes d’installation d’applications. Et comme Shorts reçoit désormais 30 milliards de vues quotidiennes, Google en profite pour augmenter les recettes publicitaires de YouTube et, simultanément, les réponses directes de ses annonces.

Le géant de la technologie a remarqué une diminution des annonces à réponse directe, comme les campagnes d’installation d’applications. C’est pourquoi elle a décidé de tirer parti des 30 milliards de visionnages quotidiens de la plateforme Shorts pour stimuler spécifiquement ce type d’annonces.