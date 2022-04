Voici des prototypes de tailles l’iPhone 14 à l’iPhone 14 Pro Max 

Apple devrait sortir quatre nouveaux modèles d’iPhone 2022 cet automne — l’iPhone 14 et 14 Pro de 6,1 pouces, et l’iPhone 14 Max et 14 Pro Max de 6,7 pouces — le plus grand écran de l’histoire de l’iPhone, puisqu’un iPhone 14 mini est notamment absent.

Cependant, une image vaut mille mots, et le divulgateur Quick Review Lab a posté les unités factices des quatre iPhone 2022 les unes à côté des autres pour les mettre à l’échelle. Les iPhone sont simplement étiquetés comme l’iPhone 14 de 6,7 pouces, puis l’iPhone 14 Pro de 6,7 pouces, suivi par le plus petit iPhone Pro de 6,1 pouces, et le dernier à droite est l’iPhone 14 de 6,1 pouces qui sera probablement le best-seller d’Apple dans la série.

Pour la première fois dans l’histoire de l’iPhone, nous aurons un modèle géant « Max » moins cher pour ceux qui veulent le grand écran, mais pas toutes les caractéristiques phares de l’iPhone 14 Pro Max, comme la triple caméra ou la découpe et le poinçon de la technologie Face ID en forme de pilule.

Il sera intéressant de voir si Apple utilisera la même taille de batterie et la même résolution d’écran sur les deux 6,7 pouces, car nous aurions alors un iPhone plus abordable avec la plus longue autonomie sous la forme du 14 Max, également, ou, quel que soit le nom qu’Apple choisira de lui donner.