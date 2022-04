Meta Quest Gaming Showcase : tout les jeux qui ont été annoncés

Meta a organisé sa vitrine de jeux pour 2022, qui était remplie de jeux auxquels vous pouvez vous attendre à jouer sur votre casque de réalité virtuelle Quest 2 à un moment donné cette année. L’annonce surprise de l’année dernière était le portage VR de Resident Evil 4, mais plusieurs titres marquants semblent être des expériences incontournables dès leur lancement.

Si vous avez manqué l’événement de Meta, ou si vous voulez vous souvenir de tous les grands jeux VR qui ont été présentés, voici les détails et les bandes-annonces de tous les jeux annoncés lors du Meta Quest Gaming Showcase.

Ghostbusters arrive en VR

Vous êtes prêt à combattre des fantômes ? Le showcase s’est terminé avec Mark Zuckerberg qui a révélé qu’un jeu Ghostbusters VR était en préparation pour le Quest 2. Il n’y a pas beaucoup de détails (et il est toujours en développement sous un titre provisoire), mais le jeu verra les joueurs diriger leur propre quartier général de Ghostbusters à San Francisco. « Traquez, faites exploser et piégez les fantômes dans des rencontres captivantes en maniant des équipements emblématiques », peut-on lire dans la description officielle.

Aucune date de sortie n’a été annoncée.

Moss: Book II arrive sur le QUEST 2 cet été

Après ses débuts incroyables sur PSVR, la suite du jeu VR Moss — qui met en scène une souris très mignonne — arrive sur le Quest 2 cet été (c’est-à-dire en juin, juillet ou août). Tout comme l’original, Moss : Book II a ravi les joueurs avec sa version unique du jeu d’aventure classique. De votre point de vue en VR, vous pouvez manipuler l’environnement pour que Quill puisse résoudre diverses énigmes et vaincre des ennemis.

Book II poursuit les aventures de Quill après avoir sauvé son oncle Argus dans Book I. Les choses ne seront pas faciles, car Quill est poursuivie par un tyran ailé qui semble déterminé à l’empêcher de mettre fin au règne des Arcanes.

Le module complémentaire « Electronic Mixtape » de Beat Saber

Beat Saber est prêt à élargir sa bibliothèque de chansons avec une tracklist dédiée à vos morceaux EDM préférés. Elle comprendra des morceaux d’artistes majeurs comme Deadmau5, Marshmello et Pendulum, ainsi que le très réputé Sandstorm de Darude.

Les dernières mises à jour de Beat Saber — comme OST 5 et les add-ons Fall Out Boy — sont parmi les meilleures du jeu à ce jour. Les chansons et les décors sont incroyables, les morceaux de Fall Out Boy vous mettant sur le devant de la scène devant une foule immense ; de plus, les mécanismes d’arc et de chaîne récemment ajoutés rendent les niveaux plus immersifs que jamais.

La date de sortie n’a pas été communiquée. Il sortira également sur Rift, PSVR et Steam.

Une nouvelle bande-annonce pour Among Us en VR

InnerSloth, Robot Teddy et Schell Games ont annoncé que la version VR d’Among Us sortira à la fin de l’année 2022. Un nouveau trailer a également été partagé pour l’adaptation VR du populaire jeu. En plus de terminer ce titre, Schell Games, qui a également développé des titres VR à succès comme I Expect You To Die, a annoncé qu’elle travaillait sur trois autres projets avec les équipes de Meta Studios. Mais il faudra attendre encore un peu pour savoir de quoi il s’agit.

Le mode Mercenaires est maintenant disponible dans Resident Evil 4

Le mode Mercenaires a été publié par Armature Studio et constitue une mise à jour gratuite pour tous ceux qui achètent Resident Evil 4 sur le Oculus Store. Il s’agit d’un mode de défi basé sur le temps, où votre objectif est de survivre et d’accumuler le plus grand score possible. Cette version du jeu propose des classements en ligne, 20 nouveaux défis et de nouveaux déblocages, notamment le mode grosse tête, un effet visuel en noir et blanc et des skins de pistolet dorés que vous pouvez également utiliser dans la campagne.

NFL Pro Era, le premier titre sous licence de la NFL

NFL Pro Era est le premier jeu de football américain en VR à arriver sous licence de la NFL. Il s’agit d’une expérience de football américain qui se joue en vue à la première personne, et le jeu comprendra un mode saison qui vous permettra de construire votre équipe pour aller au Super Bowl. Le jeu semble bien parti. Il sortira à l’automne, et le jeu sera également disponible pour le PSVR.

Bonelab

Bonelab est un nouveau titre Quest 2 et PC en VR du studio qui a développé Boneworks, un titre exclusif VR sur PC qui a repoussé les limites du réalisme en matière de maniement des armes, de combat et de plateformes. Bonelab a une nouvelle histoire, et il s’appuie sur son prédécesseur avec de nouvelles cartes, de nouvelles armes et de nouveaux avatars que vous pouvez incarner. Étant donné que le studio a l’habitude de faire des expériences intenses qui impliquent tout votre corps, ce sera probablement un titre dont les joueurs VR expérimentés tireront le meilleur parti.

Bonelab sortira dans le courant de l’année.

Cities: la VR arrive

Si vous avez apprécié les simulateurs de construction de villes comme SimCity et Cities : Skylines sur PC, vous connaissez probablement déjà Cities : VR. Il vise à offrir une vue plus immersive des villes que vous construisez (et détruisez). Il sortira le 28 avril, et vous pouvez bénéficier d’une réduction de 10 % en le précommandant avant le jour de sa sortie.