Apple pourrait finalement abandonner l’encoche/poinçon avec l’iPhone 16 en 2024

Depuis qu’Apple a présenté l’encoche sur l’iPhone X en 2017, nous attendons la prochaine évolution. Quand verrons-nous un nouvel iPhone doté d’un écran totalement dépourvu d’obstacles ? En théorie, le design idéal d’un smartphone est celui où l’écran occupe toute la face avant de l’appareil. Pas de poinçons, pas d’encoche — juste un écran.

Après des années d’encoche distinctive, l’iPhone pourrait finalement se débarrasser de cette caractéristique qui divise avec l’iPhone 16 en 2024. Il n’y aura pas non plus de poinçon, selon l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo. Ce sera le premier iPhone doté d’un écran intégral ininterrompu. Ainsi, Apple pourrait être heureux de déplacer à la fois sa caméra frontale et sa technologie Face ID sous l’écran pour ses appareils haut de gamme, ce qui ferait probablement de l’iPhone 16 Pro le premier candidat pour une telle mise à niveau.

Il mentionne également certains des défis qu’Apple devra surmonter. Les conditions de faible luminosité sont particulièrement difficiles à gérer pour une caméra sous l’écran. Si Apple veut sortir son « iPhone plein écran », des processeurs de signal d’image (ISP) et des algorithmes d’apprentissage automatique améliorés seront vitaux.

I think the real full-screen iPhone will come in 2024. High-end iPhones in 2024 would adopt an under-display front camera alongside the under-display Face ID. A low-light condition is detrimental to front camera quality, and ISP & algorithm are critical for quality improvements. https://t.co/vWjeZYZUPK — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 20, 2022

Les plans d’Apple pour construire un iPhone plein écran ont été indiqués par le passé, la société aurait même testé la technologie Touch ID à l’intérieur de l’écran comme une alternative à l’encoche. « Alors qu’Apple avait testé Touch ID à l’intérieur de l’écran pour les prochains iPhone phares, il ne fera pas l’affaire cette année. Je pense qu’Apple a opté pour un Face ID pour ses iPhone haut de gamme et que son objectif à long terme est de mettre en œuvre Face ID dans l’écran lui-même », a écrit Mark Gurman de Bloomberg dans un communiqué de la newsletter Power On en août 2021. La sortie de l’iPhone 13 a par la suite confirmé le maintien de l’inclusion de la technologie Face ID, mais avec une encoche légèrement plus fine.

L’analyste Ross Young avait affirmé qu’Apple s’éloignerait d’un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran, ce qui semble corroborer les dires d’aujourd’hui.

Under display Face ID is coming to the iPhone (16), under display Touch ID is not… —Ross Young (@DSCCRoss) March 30, 2022

Si elle est mise en œuvre, Apple ne serait pas le premier fabricant de smartphones à offrir une expérience d’affichage intégral. Certains ont tenté de le faire par le biais de caméras pop-up comme OnePlus, tandis que d’autres ont travaillé sur des caméras incrustées sous l’écran comme avec le Galaxy Z Fold 3 de Samsung. Aucune des deux options ne s’est avérée bénéfique, l’inclusion de pièces mobiles supplémentaires et une réduction de la qualité de la caméra étant les inconvénients de chacune d’entre elles.

Déjà des modifications pour l’iPhone 14

Bien que les plus grands changements soient encore à venir, on s’attend à ce qu’Apple apporte une modification radicale à l’iPhone 14 de 2022, du moins aux modèles les plus chers. La société devrait supprimer l’encoche de l’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, et la remplacer par un trou en forme de pilule et un poinçon. Il s’agirait d’un changement radical pour une entreprise qui a souvent conservé ses designs plus longtemps que la plupart des autres, mais cela permettrait de différencier davantage les iPhone les moins chers des plus chers.

On peut supposer que cela sera également le cas pour l’iPhone 15 en 2023, à condition que les prédictions de Kuo et Young pour 2024 soient correctes. Il faudra donc attendre encore quelques années pour avoir un iPhone plein écran.