Google et Apple travaillent sur le remplacement du mot de passe

Comme l’indique la FIDO Alliance, « lors de l’inscription à un service en ligne, le dispositif client de l’utilisateur crée une nouvelle paire de clés. Il conserve la clé privée et enregistre la clé publique auprès du service en ligne. L’authentification est effectuée par le dispositif client qui prouve la possession de la clé privée au service en signant un défi ». La « clé privée » est stockée sur votre appareil et sur le service de synchronisation sur le cloud associé au système d’exploitation que votre smartphone utilise.

Des mots de passe ? Qui veut utiliser un mot de passe ? Vous oubliez toujours vos mots de passe, ils vous obligent à faire appel à votre mémoire. Une plaie pour quiconque. Mais, la vérité est que, bien que nous ayons tous besoin de protéger notre identité et de vérifier notre identité lorsque nous sommes en ligne, essayer de se souvenir du mot de passe que vous avez utilisé pour telle ou telle application peut s’avérer pénible. Oui, il existe des applications développées pour faciliter les choses. Mais, il se pourrait que Google et Apple fassent partie d’un groupe qui travaille sur une nouvelle solution à ce problème de mot de passe, qui pourrait être disponible pour les plateformes Android et iOS.