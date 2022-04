Zoom Whiteboard, les nouvelles fonctionnalités de la dernière mise à jour de Zoom

Zoom a publié de nouvelles mises à jour pour son application de vidéoconférence qui apportera de nombreuses fonctionnalités au public, en mettant l’accent sur le nouveau Zoom Whiteboard pour tous. Qu’il s’agisse de l’utilisation à l’école, des besoins professionnels ou des discussions vidéo personnelles, les nouvelles fonctionnalités de Zoom apportent une mise à niveau par rapport aux versions précédentes qui permettront d’étendre les capacités de l’application.

Parmi les nombreux ajouts à l’application, Zoom introduit le Zoom Whiteboard, de nouveaux gestes, des backstages pour les événements Zoom, Zoom IQ pour les équipes de ventes, et plus encore pour améliorer l’expérience pour l’équipe et les collaborations. La dernière mise à jour apporte également la reconnaissance des gestes pour avoir un indice ou une communication non verbale dans l’application, avec les gestes « mains levées » et « pouces levés » pour les réactions correspondantes.

L’un des principaux points de cette mise à jour est l’introduction de Zoom Whiteboard, une nouvelle expérience dans l’application de vidéoconférence qui aidera les utilisateurs à tirer parti de l’écran pour plus de saisie. Les utilisateurs peuvent laisser des notes autocollantes virtuelles pour obtenir des informations au cours d’une conférence Web, et cela permet également de combler les lacunes en matière de collaboration entre les membres d’une équipe.

Zoom affirme que Zoom Whiteboard est une sorte de toile numérique que les équipes ou les écoles peuvent utiliser de manière créative pour répondre à leurs besoins.

Zoom est devenu un nom familier dans l’industrie mondiale, notamment parce qu’il est devenu un outil essentiel pendant la pandémie pour suivre le télétravail et les cours en ligne. L’application a reçu de nombreuses mises à jour pour le grand public, qui sont nécessaires pour de nombreux utilisateurs.

Une application populaire

L’une de ces mises à jour concerne la signature électronique, qui permet de signer un document en ligne et de le soumettre immédiatement à ceux qui en ont besoin.

L’entreprise met également à jour ses produits, notamment en ce qui concerne le bug qui harcelait les utilisateurs de macOS, qui gardait le micro allumé en permanence, même lorsque les utilisateurs le désactivaient pendant la conférence. Certains se mettent en sourdine pour ne pas être entendus par les autres participants, et maintenant, Zoom a déjà supprimé ce bug pour les garder en sourdine.

Il existe une grande variété d’applications de vidéoconférence disponibles en ligne, mais Zoom est l’une des plus connues et préférées des entreprises pour organiser leurs réunions virtuelles. Aujourd’hui, l’application propose davantage de fonctionnalités et de produits, et le nouveau Zoom Whiteboard permettra aux utilisateurs d’accéder plus facilement à une plateforme virtuelle.