Le Galaxy Z Fold 4 pourrait être équipé d’une caméra de 108 mégapixels

Le futur Galaxy Z Fold 4 de Samsung est apparu assez fréquemment dans l’actualité. Poursuivant cette tendance, nous avons une autre fuite de l’informateur Dohyun Kim.

Selon Kim, le futur smartphone pliable Galaxy Z Fold 4 de la société sera doté d’une caméra principale de 108 mégapixels. En réponse au tweet de Kim, l’informateur @chunvn8888 a déclaré que la configuration de la caméra sur le Galaxy Z Fold 4 sera la même que celle du Galaxy S22 Ultra, à l’exception de l’objectif périscopique. Ainsi, il est possible que le capteur de 108 mégapixels du Z Fold 4 soit le même que celui du S22 Ultra.

Galaxy Z Fold4 108MP Camera – Dohyun Kim (@dohyun854) April 9, 2022

Same setup sensor as the S22U, might lack the periscope sensor —No name (@chunvn8888) April 9, 2022

Samsung livre le Galaxy Z Fold 3 avec un capteur principal de 12 mégapixels. Il s’agira donc d’une mise à niveau massive si la rumeur s’avère être vraie.

Nous avons également appris récemment que l’appareil pourrait être doté d’une caméra de 10 mégapixels avec un zoom optique 3x. Nous avons donc maintenant un bref aperçu de la configuration de la caméra du Galaxy Z Fold 4, qui est susceptible de se composer d’un capteur principal de 108 mégapixels, d’un téléobjectif 3x de 10 mégapixels et d’un capteur ultra-large de 12 mégapixels.

Une meilleure caméra frontale

Samsung est également pressenti pour apporter une caméra frontale de 10 mégapixels au Galaxy Z Fold 4. Il n’est pas encore clair si c’est pour la caméra de couverture ou pour la caméra sous l’écran à l’intérieur. Le capteur à faible résolution de 4 mégapixels sous l’écran du Galaxy Z Fold 3 est assez moyen pour un smartphone haut de gamme comme celui-ci. Il semble donc qu’une mise à niveau soit nécessaire.

Outre le système de caméra, le Galaxy Z Fold 4 serait doté d’une charnière améliorée. Selon @Galox_, Samsung utilisera un design à charnière unique qui est censé rendre l’appareil plus fin et plus léger tout en réduisant son coût. L’informateur Ice Universe pense également que le Fold 4 sera plus fin et plus léger, il pourrait donc y avoir quelque chose dans cette affirmation. Dans le même tweet, il a nié la possibilité que le Galaxy Z Fold 4 obtienne un emplacement pour le stylet S Pen.