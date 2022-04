Elon Musk envisage 2024 pour un robot-taxi Tesla sans volant ni pédales

Tesla vise à produire en série un robo-taxi d’ici 2024, a révélé le PDG Elon Musk lors de sa conférence téléphonique avec les investisseurs ce mercredi, alors que l’entreprise a publié des chiffres trimestriels meilleurs que prévu.

Le robo-taxi aura un design « futuriste » et sera dépourvu de volant et de pédales, a déclaré Musk, ajoutant que ce véhicule, qui s’appuierait sur la technologie actuelle de conduite autonome du constructeur automobile, pourrait être « un moteur important de la croissance de Tesla ».

Conscient que le prix élevé des voitures Tesla les met hors de portée de nombreuses personnes, Musk a suggéré le lancement d’un service de robo-taxi qui offrirait « le coût par kilomètre de transport le plus bas qu’ils aient jamais connu ». Se rapprochant de son thème, il a ajouté que, selon les projections de l’entreprise, « il semblerait qu’un trajet en robo-taxi coûtera moins cher qu’un ticket de bus, qu’un ticket de bus subventionné ou qu’un ticket de métro subventionné ».

Musk a déjà parlé de son intérêt pour la construction d’un robo-taxi, mais il s’agissait de sa déclaration la plus claire à ce jour sur un tel projet. Cependant, la date cible de 2024 du PDG est vraiment ambitieuse et, comme beaucoup de ses prévisions, pourrait bien déraper. Après tout, cela ne laisse que deux ans à Tesla pour pour développer, tester, vérifier, produire en volume et lancer commercialement un service de robo-taxi répondant aux règles réglementaires qui varient d’un État à l’autre.

Néanmoins, la déclaration de Musk donne une idée de l’orientation qu’il envisage de donner à Tesla dans les années à venir, et constitue un coup de pied pour d’autres grands acteurs qui envisagent d’offrir des services de robo-taxi, notamment Waymo, propriété d’Alphabet, et Cruise, propriété de GM.

Rendez-vous l’année prochaine pour davantage de détails

Waymo, un leader de la technologie de conduite autonome, teste des services de robo-taxi dans plusieurs États depuis 2018, bien que ses voitures soient équipées de commandes manuelles et comprennent souvent un conducteur pour la sécurité des passagers. Mais elle s’est récemment associée au constructeur automobile chinois Geely pour construire un minivan entièrement électrique et à conduite autonome, sans volant ni pédales. Au début de l’année 2020, Cruise a dévoilé un prototype de véhicule appelé Origin, qui ne comporte pas non plus de commandes manuelles.

En réponse à une question sur le projet de construction d’un robo-taxi pour les services de covoiturage, Musk a donné peu de détails, mais a indiqué que Tesla pourrait organiser un événement l’année prochaine pour en révéler davantage sur le projet.