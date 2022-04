La conférence Build 2022 évoquera l’intégration de Teams dans le Métaverse

Des détails fuités sur la prochaine conférence des développeurs de Microsoft, la Build 2022, ont récemment fait surface, indiquant que l’entreprise discutera de ses plans pour le Métaverse et le développement de nouvelles applications Windows.

Laurent Giret de Thurrott.com a détaillé que Microsoft consacrera deux sessions de sa conférence Build à ces sujets. La première session s’intitule « Focus sur la conférence Microsoft Build : Métaverse », et sera animée par Nicole Herskowitz, directrice générale de Microsoft Teams, et Sam George, vice-président d’Azure IoT, en plus de Matt Fleckenstein.

Bien que Microsoft n’ait pas donné de détails sur ce que l’on peut attendre de cette session, OnMSFT suggère que la présence de Herskowitz pourrait indiquer des développements sur la façon dont le Métaverse fonctionnera avec Microsoft Teams.

WalkingCat, le célèbre informateur des produits de Microsoft, a découvert les informations sur la session sur Twitter, indiquant que la session aura lieu le mardi 24 mai de 21 h 30 à 22 h 14, heure française

“In this session, we’ll explore Windows’ power and flexibility, tools, and unveil some exciting news … you don’t want to miss this session!” 🥸 https://t.co/qNC1PHqhDD — WalkingCat (@_h0x0d_) April 17, 2022

L’autre session s’intitule « Développer des applications Windows sur et pour un riche écosystème de plateformes et d’appareils », et aura lieu le mercredi 25 mai de 22 h à 22 h 45, heure française. La session se concentrera sur « la façon dont Windows permet aux développeurs de créer des applications pour de nombreuses plateformes, y compris Linux, Android et le cloud », a déclaré Giret.

Un événement très attendu

WalkingCat a également révélé certaines des descriptions des sessions, qui indiquent que « dans cette session, nous explorerons la puissance et la flexibilité de Windows, ses outils, et nous dévoilerons quelques nouvelles excitantes… vous ne voulez pas manquer cette session ! ». Il y a un total de 82 sessions disponibles sur la page du programme des sessions de la Build 2022. Actuellement, si la plupart des sessions restent sans détails, comme la conférence des développeurs se rapproche, davantage d’informations seront certainement ajoutées.

La Microsoft Build 2022 se déroulera du 24 au 26 mai et l’inscription et la participation virtuelle sont gratuites.