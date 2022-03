La conférence Microsoft Build 2022 aura lieu du 24 au 26 mai

Microsoft vient de révéler les premiers détails de sa prochaine conférence Build 2022. L’événement Build 2022 se déroulera du 24 au 26 mai et, comme l’année dernière, il sera diffusé en livestreaming afin de toucher un public plus large et de réduire la propagation des maladies.

La conférence annuelle Build est très axée sur les développeurs et se concentre généralement sur les innovations des produits Microsoft. L’année dernière, Microsoft a profité de la conférence Build pour lancer Windows 11, annoncer des changements dans Teams et discuter des progrès de la technologie de l’IA. En effet, si le système d’exploitation de bureau de Microsoft, Windows, est souvent la vedette du spectacle, la conférence Build est l’occasion pour l’entreprise de Redmond, dans l’État de Washington, de dévoiler les mises à jour d’un large éventail de produits logiciels, de services et d’outils de développement.

Nous nous attendons à ce que ces mêmes sujets soient abordés lors de l’événement Build 2022. Hormis « Designed for development » et « What’s next in tech », le site Microsoft Build ne donne aucun indice sur ce qui nous attend.

Cela dit, la FAQ Build de Microsoft laisse entrevoir un changement intéressant dans le format de la conférence.

Nouveauté cette année, découvrez du contenu spécifique au marché et des opportunités de connexion pour la France, l’Allemagne, le Japon, l’Amérique latine et le Royaume-Uni dans les spots régionaux. Les spots régionaux Microsoft Build comprendront, entre autres, les éléments suivants L’analyse des keynotes, les nouvelles tendances et les sujets pour des régions spécifiques afin d’aider à décomposer ce qui est nouveau et ce que cela signifie pour vous.

Les précédentes conférences Build étaient plutôt centrées sur les États-Unis, mais la Build 2022 proposera des analyses et des informations exclusives pour des régions spécifiques du monde entier. Plus important encore, Microsoft aidera les développeurs d’Amérique latine, d’Europe, du Royaume-Uni et du Japon à entrer en contact avec des experts de leur propre région (et dans leur propre langue, espérons-le).

Vivement avril !

Les événements technologiques en personne de cette envergure offrent généralement des opportunités analogues aux personnes qui sont prêtes à traverser le monde en avion, il est donc logique que Microsoft adopte une approche plus globale avec sa conférence numérique.

Microsoft ouvrira les réservations pour Build 2022 à la fin du mois d’avril. L’événement est gratuit et se déroule du 24 au 26 mai.