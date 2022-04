D’autres schémas de l’iPhone 14 ont été divulgués, montrant les différences entre les quatre modèles

by

Il est presque gravé dans le marbre que les modèles d’iPhone haut de gamme de cette année, l’iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et l’iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces, arboreront un nouveau design, tandis que les modèles standards, l’iPhone 14 de 6,1 pouces et l’iPhone 14 Max de 6,7 pouces, reprendront le design de 2022. Un compte du nom de Cosmic Ultra Machine, relayé par ShrimpApplePro, a publié des schémas bruts envoyés par des fabricants d’accessoires et, bien qu’ils ne montrent pas le design complet, ils semblent corroborer certaines des précédentes rumeurs.

Tout d’abord, Apple en a fini avec le modèle mini après ses piètres performances sur le marché et le remplacera par un modèle non-Pro Max qui se placera au-dessus du modèle d’entrée de gamme.

Une autre chose que ces images semblent confirmer, c’est que l’iPhone 14 Pro et Pro Max aura une bosse de caméra assez importante. Les dimensions du rebord de la caméra ont apparemment augmenté en raison du nouveau capteur de 48 mégapixels qui, selon la rumeur, devrait remplacer le module de 12 mégapixels.

Bien que ce capteur à plus haute résolution puisse renforcer la réputation de l’iPhone en tant que meilleur capteur photo, il sera jusqu’à 35 % plus grand que le capteur qu’il remplace et la hauteur de l’objectif 7P qui le surplombera pourrait également augmenter de 5 à 10 %.

Les iPhone 14 et 14 Max seront dotés d’une caméra comparativement plus petite et, contrairement aux variantes Pro qui auront trois caméras, ils devraient avoir un système à double caméra.

Un iPhone 14 et 14 Max

Les écrans des smartphones ne sont pas représentés avec précision sur ces images, mais heureusement, il existe de nombreuses fuites sur lesquelles s’appuyer. Les modèles Pro auraient deux découpes, en forme de pilule et un poinçon, au lieu d’une encoche et seules ces variantes devraient avoir des écrans à 120 Hz, qui seront fournis par Samsung et LG. Les modèles Pro devraient également fonctionner avec la puce A16 Pro, plus avancée.

L’iPhone 14 standard et l’iPhone 14 Max devraient conserver l’encoche et la puce A15 Bionic, même s’il est probable qu’Apple y apporte quelques modifications et la rebaptise A16 Bionic.

La nouvelle gamme pourrait également être dotée de capacités satellitaires et pourrait offrir davantage de mémoire vive (RAM) de base que la gamme actuelle.